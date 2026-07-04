Владимир Путин подписал закон о новых ипотечных каникулах для семей с двумя детьми

Новый закон вводит понятие "особые обстоятельства заемщика" вместо термина "трудная жизненная ситуация"

04 июля 2026, 23:12, ИА Амител

Дети / Фото: amic.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий действие ипотечных каникул. Теперь заемщики смогут оформить льготный период по ипотеке сроком до 18 месяцев после рождения или усыновления второго и последующих детей независимо от уровня дохода. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

До принятия закона воспользоваться ипотечными каникулами при пополнении семьи можно было только на общих основаниях — при увеличении числа иждивенцев, одновременном снижении доходов и высокой долговой нагрузке.

Новый закон вводит понятие "особые обстоятельства заемщика" вместо термина "трудная жизненная ситуация". При этом перечень оснований для получения каникул сохранен и дополнен новым пунктом — рождением или усыновлением второго и последующих детей. В этом случае подтверждать снижение доходов больше не потребуется.

При этом отдельного основания для оформления ипотечных каникул после рождения первого ребенка закон не предусматривает. В такой ситуации продолжат действовать прежние правила, предусматривающие подтверждение ухудшения финансового положения.

Максимальная продолжительность льготного периода составит 18 месяцев. При этом каникулы не могут продолжаться дольше, чем до достижения ребенком возраста полутора лет.

Для оформления льготного периода заемщику необходимо предоставить свидетельства о рождении детей либо удостоверение многодетной семьи. В случае усыновления потребуется свидетельство об усыновлении.

С седьмого по восемнадцатый месяц ипотечных каникул на остаток основного долга будут начисляться проценты по ставке, действовавшей до начала льготного периода. После завершения каникул заемщик сначала погасит отсроченные платежи, а затем — начисленные проценты.

Кроме того, закон предусматривает возможность досрочно прекратить действие ипотечных каникул. Для этого заемщику достаточно уведомить об этом кредитора.