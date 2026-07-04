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На арене в Нью-Йорке прошла свадьба Тейлор Свифт и Трэвиса Келси

В список приглашенных вошли более тысячи человек

04 июля 2026, 13:34, ИА Амител

Молодожены Тейлор Свифт и Трэвис Келси / Фото: соцсети
Молодожены Тейлор Свифт и Трэвис Келси / Фото: соцсети

Популярная американская певица Тейлор Свифт и игрок американского футбола Трэвис Келси сыграли свадьбу на арене "Мэдисон-сквер-гарден" в Нью-Йорке. Торжество прошло в окружении родственников, друзей и многочисленных звездных гостей.

Как сообщает издание Page Six, на праздничном вечере присутствовали певица Селена Гомес, музыкант Эд Ширан, модель Джиджи Хадид, актрисы Дакота Джонсон и Зои Кравиц, а также актер Хью Грант, пишет РИА Новости.

По данным издания, в список приглашенных вошли более тысячи человек. Кроме того, источники утверждают, что Тейлор Свифт и Трэвис Келси официально зарегистрировали брак еще до масштабного торжества, обменявшись клятвами в присутствии лишь самых близких людей.

Тейлор Свифт — 14-кратная обладательница премии "Грэмми". В 2024 году она вошла в Книгу рекордов Гиннесса как первая исполнительница, набравшая 100 миллионов ежемесячных слушателей на музыкальной платформе Spotify.

Трэвис Келси с 2013 года выступает за клуб Национальной футбольной лиги "Канзас-Сити Чифс". Вместе с командой он трижды выигрывал Супербоул, а также вошел в символическую сборную Национальной футбольной лиги десятилетия 2010-х годов.

Свадьба / Иллюстративное фото amic.ru

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