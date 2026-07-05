На посевах рапса в Алтайском крае зафиксировали рост численности капустной моли

Причина тому — жаркая погода

05 июля 2026, 13:05, ИА Амител

Капустная моль / Фото: Россельхозцентр

Капустная моль атакует посевы рапса в Алтайском крае, сообщает "Катунь 24". Аграриям стало сложнее обрабатывать поля из-за присутствия на растениях сразу нескольких поколений опасного вредителя.

К взрывному размножению насекомых привела жаркая погода, заявила исполняющая обязанности начальника отдела по защите растений филиала Россельхозцентра Светлана Иванова. Сильнее всего страдает рапс, который заселила капустная моль.

А из-за благоприятного климата популяция моли непрерывно обновляется, давая сразу несколько поколений. В итоге бабочки, гусеницы и куколки присутствуют на поле одновременно, что лишает агрономов возможности подобрать единую стадию развития для результативной химической обработки.