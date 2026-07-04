Лео Бокерия назвал орган, который позволяет человеку прожить много лет
Академик РАН раскрыл научный взгляд на работу сердца и объяснил, почему именно оно определяет продолжительность жизни
04 июля 2026, 08:22, ИА Амител
Главный внештатный специалист по сердечно‑сосудистой хирургии Минздрава России, президент "Лиги здоровья нации", академик РАН Лео Бокерия рассказал РИА Новости, какой орган, по его мнению, позволяет человеку жить долго.
Ученый обратил внимание на то, как прочно слово "сердце" вошло в повседневную речь. Люди клянутся сердцем, говорят о "золотом сердце" у добрых и отзывчивых, а о жестоких и лживых — что они "без сердца". По словам Бокерии, такие выражения — лишь образные обороты, призванные подчеркнуть силу чувств.
При этом с научной точки зрения роль сердца куда более прозаична, но от этого не менее значима. Академик пояснил, что сердце — это мышечный насос, уникальный мотор, который непрерывно работает и перекачивает кровь, распределяя ее по всему организму через малый и большой круги кровообращения. Именно сердце Бокерия назвал единственным органом, который позволяет человеку жить долго.
09:14:11 04-07-2026
Я думал, что это печень))))
17:28:07 04-07-2026
ВВП (09:14:11 04-07-2026) Я думал, что это печень))))... Печень как раз наоборот не позволяет прожить много лет
09:28:28 04-07-2026
Органы размножения! Позволяют человечеству существовать миллионы лет!
09:53:26 04-07-2026
Лео Бакерии фельдшера посадить перед работой. Что бы на работу только через измерение давления пускал. И пусть бы он конкорчик горстями поел. Что бы подавить то моральное и физическое напряжение. Которое эта фельдшер обязательно вызывала бы. У нее же власть... Посмотрел бы я сколько бы он прожил. Водители автобусов и машинисты мрут как мухи сразу после выхода на пенсию в 55...
19:58:31 04-07-2026
Обычный водитель автобуса (09:53:26 04-07-2026) Лео Бакерии фельдшера посадить перед работой. Что бы на рабо... Так самое страшное. Что когда водитель или машинист проходит фельдшера. И выходит из кабинета. Напряжение резко спадает. А Конкор из крови некуда не денется.
10:31:18 04-07-2026
На мрот и чуть более, рабский труд, долго не протянешь, да и сердце подводит, когда в 47 рак, медицина в ж...., а сердце работает и вот когда и оно сдается, тогда на том свете облегчение
12:03:35 04-07-2026
Гость (10:31:18 04-07-2026) На мрот и чуть более, рабский труд, долго не протянешь, д... Согласна. Жизнь жизни рознь - ну работает у тебя сердце - а ты ходишь только по квартире или вобще пластом лежишь... разве это жизнь...
11:05:52 04-07-2026
В депутаты Айболит собрался индексы наматывает.
10:20:10 05-07-2026
это он ельцину жизнь продлил? а зачем?