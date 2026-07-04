Лео Бокерия назвал орган, который позволяет человеку прожить много лет

Академик РАН раскрыл научный взгляд на работу сердца и объяснил, почему именно оно определяет продолжительность жизни

04 июля 2026, 08:22, ИА Амител

Женщина пьет чай / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Главный внештатный специалист по сердечно‑сосудистой хирургии Минздрава России, президент "Лиги здоровья нации", академик РАН Лео Бокерия рассказал РИА Новости, какой орган, по его мнению, позволяет человеку жить долго.

Ученый обратил внимание на то, как прочно слово "сердце" вошло в повседневную речь. Люди клянутся сердцем, говорят о "золотом сердце" у добрых и отзывчивых, а о жестоких и лживых — что они "без сердца". По словам Бокерии, такие выражения — лишь образные обороты, призванные подчеркнуть силу чувств.

При этом с научной точки зрения роль сердца куда более прозаична, но от этого не менее значима. Академик пояснил, что сердце — это мышечный насос, уникальный мотор, который непрерывно работает и перекачивает кровь, распределяя ее по всему организму через малый и большой круги кровообращения. Именно сердце Бокерия назвал единственным органом, который позволяет человеку жить долго.