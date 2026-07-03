В России предложили оплачивать фитнес-клубы за счет ОМС

Выписывать абонементы просят пациентам с гипертонией, предожирением и другими рисками

03 июля 2026, 20:48, ИА Амител

Фитнес / Изображение сгенерировано Алиса AI / amic.ru

Движение "Здоровое Отечество" предложило Минздраву и Минфину разрешить врачам выписывать пациентам из групп риска "спортивные лекарства" — абонементы в фитнес‑клубы, слоты на любительские спортивные мероприятия и занятия с тренером — за счет госбюджета. Подробности рассказал "Коммерсант". Инициатива направлена на борьбу с гиподинамией и профилактику заболеваний. Активисты считают траты на физкультуру не расходами, а инвестициями в здоровье.

В обращениях к министрам Михаилу Мурашко и Антону Силуанову председатель организации Екатерина Лещинская указала, что сейчас врачи могут назначать дорогостоящие препараты за счет государства, но не имеют возможности направлять пациентов на бесплатную лечебную физкультуру. Предлагаемые меры рассчитаны на граждан с предожирением, гипертонией, остеохондрозом и другими факторами риска.

«Для финансирования инициативы предложено три механизма: выдача ваучеров на спорт за счет перераспределения средств ОМС, стопроцентный налоговый вычет на фитнес‑услуги по "спортивному рецепту" и оплата услуг клуба только при достижении пациентом клинических показателей — например, снижения веса или нормализации давления. В качестве аргумента активисты приводят расчеты. Так, лечение одного пациента с острым инфарктом обходится бюджету более чем в 400 тысяч рублей, тогда как годовой абонемент в бассейн с тренером стоит около 35 тысяч», — говорится в публикации.

Для отработки механизма предлагается запустить пилотный проект в регионах с высоким уровнем смертности от сердечно‑сосудистых заболеваний, в первую очередь включив в него граждан предпенсионного возраста.

В Минфине пообещали рассмотреть обращение совместно с заинтересованными ведомствами. При этом в министерстве напомнили, что в России уже действует социальный налоговый вычет на физкультурно‑оздоровительные услуги: по данным ФНС, в 2025 году россияне вернули таким образом около 1,7 млрд рублей налога.

Эксперты поддерживают идею в целом. Так, главный врач Европейского медицинского центра Розанна Гардашник назвала инициативу "смелым и концептуально верным шагом".

По ее словам, программы "спорт по рецепту" способны улучшить физическую активность, снизить давление, вес и проявления депрессии.

При этом врач подчеркнула, что для пациентов из групп риска спорт должен быть не заменой, а важным дополнением к медикаментозной терапии. Для реализации проекта, кроме финансирования, потребуются также развитая инфраструктура и квалифицированные специалисты.