Землю накрыла вторая по силе магнитная буря 2026 года

Более сильная магнитная буря наблюдалась лишь 19–21 января

04 июля 2026, 20:01, ИА Амител

Магнитная буря / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

На Земле с опозданием почти на двое суток началась сильная магнитная буря уровня G3.33. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

По данным ученых, геомагнитное поле Земли почти сутки находилось под воздействием выбросов солнечной массы, однако лишь спустя время перешло в фазу магнитной бури.

«Поле Земли почти 24 часа держалось под давлением выбросов солнечной массы, первый из которых пришел еще вчера около 14 часов по московскому времени, но все же уступило», — отметили специалисты.

По мощности нынешнее событие стало вторым с начала 2026 года. Более сильная магнитная буря наблюдалась лишь 19–21 января, когда ее уровень достиг G4.67.

Как сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, в ближайшие часы буря начнет ослабевать и завершится. Однако геомагнитные возмущения сохранятся еще в течение двух суток.

По прогнозу синоптика, уже в воскресенье геомагнитная обстановка может вновь ухудшиться, а возмущения магнитного поля Земли снова достигнут уровня магнитной бури.