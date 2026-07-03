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Минтранс разрешил многодетным семьям ставить два автомобиля на бесплатную парковку

Право на льготное размещение двух машин получат многодетные семьи с четырьмя и более детьми

03 июля 2026, 22:44, ИА Амител

Парковка рядом с Нагорным парком / Фото: amic.ru
Парковка рядом с Нагорным парком / Фото: amic.ru

Минтранс РФ расширил льготы на парковку для многодетных семей, пишет ТАСС. Теперь семьям, в которых четверо и более детей, полагается бесплатное размещение сразу двух автомобилей на городских платных парковках. Соответствующие поправки внесены в методические рекомендации по управлению парковочным пространством — документ опубликован на сайте министерства.

Раньше льгота действовала только в отношении одного транспортного средства, принадлежащего многодетной семье. В новом распоряжении прямо прописано: многодетные семьи получают право на льготное (бесплатное) размещение одного авто, а если в семье четверо или больше детей — сразу двух машин.

О планах скорректировать рекомендации Минтранс сообщал еще в мае 2026 года. В министерстве тогда подчеркивали, что инициатива разрабатывается совместно с профильным комитетом Госдумы и вписывается в общий курс на внедрение семейноцентричного подхода в транспортной сфере. При этом важно учитывать, что рекомендации носят не обязательный, а ориентирующий характер.

Окончательное решение о предоставлении льгот остается за региональными властями, именно они устанавливают порядок и условия поддержки многодетных семей на местах. Ранее в Госдуме предложили обязать регионы сделать парковки бесплатными по выходным.

Парковка в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

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Россия Многодетные семьи
       

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