В России появилась новая схема мошенничества, играющая на любопытстве людей

Злоумышленники могут получить доступ к устройству жертвы или продолжить атаку с помощью звонков

04 июля 2026, 18:35, ИА Амител

Жертва мошенников / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В России выявили новую схему мошенничества, рассчитанную на любопытство и желание человека защитить себя от возможных обвинений. Об этом РИА Новости сообщил заслуженный юрист России, руководитель проекта "Не дай себя обмануть" Иван Соловьев.

По словам эксперта, злоумышленники рассылают пользователям мессенджеров сообщения о якобы поступившей жалобе на нарушение режима тишины по месту их проживания.

«Выявлен новый способ мошенничества. В мессенджере человеку приходит сообщение, что по адресу его проживания зарегистрировано обращение граждан о нарушении режима тишины. Просьба ознакомиться и дать пояснения. Далее идет ссылка», — рассказал Иван Соловьев.

Как отметил юрист, схема построена на стремлении человека выяснить, что произошло, и доказать свою непричастность к инциденту. После перехода по ссылке запускается сценарий мошенников. По словам эксперта, злоумышленники могут получить доступ к устройству жертвы или продолжить атаку с помощью звонков от лжесотрудников правоохранительных органов.

«В случае перехода по ссылке включается традиционный мошеннический механизм. С последующими звонками от "правоохранительных" органов, вовлечением в вербовки и совершение тяжких преступлений», — предупредил Соловьев.

Эксперт рекомендует не переходить по подозрительным ссылкам, не вступать в переписку и разговоры с неизвестными отправителями, а при получении подобных сообщений сразу удалять их или блокировать отправителя.