На Алтае бригадир предстанет перед судом за жестокое избиение прораба из-за шпателя
После потасовки прораб почувствовал себя плохо и обратился за медицинской помощью
05 июля 2026, 08:09, ИА Амител
В Майминском районе Республики Алтай конфликт между двумя работниками стройки закончился уголовным делом. Во время ссоры бригадир избил прораба, который позже оказался в больнице с переломами ребер, сообщили в МВД по региону.
По данным полиции, 39-летний прораб и 34-летний местный житель, работавший на том же объекте бригадиром, поссорились из-за строительного шпателя.
Как выяснили правоохранители, бригадир предъявил претензии прорабу, заявив, что тот не реагирует на его обращения, в том числе связанные со своевременной выдачей строительного инструмента.
Словесный конфликт быстро перерос в драку. По версии следствия, бригадир повалил оппонента на землю и несколько раз ударил его ногами.
После потасовки прораб почувствовал себя плохо и обратился за медицинской помощью. Врачи диагностировали у него закрытые переломы трех ребер.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Обстоятельства конфликта устанавливают сотрудники полиции.
09:35:04 06-07-2026
Бригадира посадить.