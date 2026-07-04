Россиянам рассказали, в каких случаях могут вскрыть квартиру без собственника

Одним из таких исключений являются аварийные ситуации

04 июля 2026, 11:38, ИА Амител

Домушник / Грабитель / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Вскрыть квартиру без присутствия и согласия собственника можно только в случаях, предусмотренных законом. Об этом РИА Новости рассказал юрист, преподаватель кафедры гражданского права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Виталий Сбитнев.

По словам специалиста, общее правило закреплено в Конституции России: жилище является неприкосновенным, а проникновение в него против воли проживающих допускается только на основании федерального закона или судебного решения.

Юрист пояснил, что одним из таких исключений являются аварийные ситуации, когда существует угроза жизни, здоровью или имуществу людей. Речь идет, например, о пожаре, утечке газа или прорыве труб. В подобных случаях право вскрыть квартиру имеют сотрудники МЧС и аварийных служб.

Также попасть в жилье без согласия владельца могут для оказания экстренной медицинской помощи человеку, который находится внутри помещения и не способен самостоятельно открыть дверь.

Кроме того, вскрытие квартиры допускается при исполнении судебных решений и постановлений судебных приставов, например при принудительном выселении или проведении описи имущества.

Еще одним основанием могут стать действия правоохранительных органов, в том числе проведение обыска, а также мероприятия, проводимые в условиях чрезвычайного или военного положения в соответствии с законодательством.

При этом Виталий Сбитнев подчеркнул, что во всех подобных случаях действия должностных лиц должны быть документально оформлены, а проживающих в квартире граждан необходимо уведомить о произошедшем, если это возможно.