В России вступили в силу новые меры обеспечения внутреннего рынка топливом и поддержки НПЗ

Правительство получит полномочия определять виды топлива, разрешенные к обращению на территории России

04 июля 2026, 22:47, ИА Амител

АЗС / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на обеспечение внутреннего рынка топливом и поддержку нефтеперерабатывающих заводов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации и вносит изменения в Налоговый кодекс РФ.

Согласно закону, правительство получит полномочия определять виды топлива, разрешенные к обращению на территории России.

Кроме того, документ разрешает смешивать прямогонный бензин с другими компонентами для производства высокооктанового топлива. Полученное таким способом горючее будет облагаться акцизом как произведенное топливо. При этом компании, имеющие свидетельство на переработку нефтяного сырья, смогут получить налоговый вычет по акцизу при реализации прямогонного бензина.

Поправки также предусматривают корректировку демпфирующего механизма для компаний, поставляющих бензин на российский рынок.

Так, для топлива, произведенного в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и ввезенного уполномоченными организациями, коэффициент демпфера увеличивается с 0,68 до 0,9 с 1 июня 2026 года.

Для бензина, произведенного за пределами ЕАЭС, размер демпфера будет рассчитываться исходя из импортного паритета. В его основу войдут индикативная стоимость бензина АИ-92 на индийском рынке и расходы на доставку топлива из портов Индии в Россию. Рассчитывать этот показатель будет Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

Еще одно изменение касается нефтеперерабатывающих заводов, реализующих программы модернизации. Закон продлевает срок действия соответствующих соглашений до 31 декабря 2026 года. Одновременно увеличивается минимальный объем инвестиций в оборудование — с 60 млрд до 100 млрд рублей.

Документ вступил в силу 4 июля 2026 года, однако его отдельные положения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 июня текущего года.