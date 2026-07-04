В России вступили в силу новые меры обеспечения внутреннего рынка топливом и поддержки НПЗ
Правительство получит полномочия определять виды топлива, разрешенные к обращению на территории России
04 июля 2026, 22:47, ИА Амител
Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на обеспечение внутреннего рынка топливом и поддержку нефтеперерабатывающих заводов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации и вносит изменения в Налоговый кодекс РФ.
Согласно закону, правительство получит полномочия определять виды топлива, разрешенные к обращению на территории России.
Кроме того, документ разрешает смешивать прямогонный бензин с другими компонентами для производства высокооктанового топлива. Полученное таким способом горючее будет облагаться акцизом как произведенное топливо. При этом компании, имеющие свидетельство на переработку нефтяного сырья, смогут получить налоговый вычет по акцизу при реализации прямогонного бензина.
Поправки также предусматривают корректировку демпфирующего механизма для компаний, поставляющих бензин на российский рынок.
Так, для топлива, произведенного в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и ввезенного уполномоченными организациями, коэффициент демпфера увеличивается с 0,68 до 0,9 с 1 июня 2026 года.
Для бензина, произведенного за пределами ЕАЭС, размер демпфера будет рассчитываться исходя из импортного паритета. В его основу войдут индикативная стоимость бензина АИ-92 на индийском рынке и расходы на доставку топлива из портов Индии в Россию. Рассчитывать этот показатель будет Федеральная антимонопольная служба (ФАС).
Еще одно изменение касается нефтеперерабатывающих заводов, реализующих программы модернизации. Закон продлевает срок действия соответствующих соглашений до 31 декабря 2026 года. Одновременно увеличивается минимальный объем инвестиций в оборудование — с 60 млрд до 100 млрд рублей.
Документ вступил в силу 4 июля 2026 года, однако его отдельные положения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 июня текущего года.
07:35:43 05-07-2026
Ну теперь-то заживем! Закон подписан - бензин точно появится.
07:59:09 05-07-2026
почему эти меры не приняли вчера?
13:59:37 05-07-2026
Закон должен быть таким, что сначала обеспечивапем свою страну , т.е. Россию, а то у некоторых стран, как у дурака махорки, а потом на экспорт. И незамедлительно. А то возраст пенсионный втихаря за пару дней протащили, а про бензин только врут, что все нормально. Людей то ли слепыми считают, то ли дураками. Вообще не нормально с бензином. Бардак. И позорище до сих пор не исправить .
15:34:57 05-07-2026
гость (13:59:37 05-07-2026) Закон должен быть таким, что сначала обеспечивапем свою стра... Не исправили, значит это кому-то надо.
19:07:03 05-07-2026
О проблеме с бензином известно было ещё с января, потом в марте планерки с президентом. Почему не приняты и не реализованы те меры ещё полгода назад? Наверное нужен рост цен на все, не получилось с говядиной, бензин наверняка.
06:03:21 06-07-2026
Если по всей стране идет рост,значить это нужно для кого-то.А для кого-решайте сами.
12:04:25 06-07-2026
это совпаол так или после подписания закона, с утра ехал, по власихинской все заправки пустые...один только эво продает 95й бенщ по 99.99р.
Страна уникальная, в любой самой плохой ситуации, буржуи будут навариваться на горе других.
Чтоб у вас ваши стручки поотсохли от жадности и в горле встали.
13:17:08 06-07-2026
Гость (12:04:25 06-07-2026) это совпаол так или после подписания закона, с утра ехал, п... Не отсохнут, не обллбщайтесь
13:20:45 06-07-2026
Гость (12:04:25 06-07-2026) это совпаол так или после подписания закона, с утра ехал, п... и кто вам этих буржуев внедрил? ЦРУ?
свои же, с некоторыми я в одном дворе рос.