Терминалы, камеры и расписание. В Барнауле оценили работу городского транспорта
Основное внимание уделили техническому оснащению транспорта и соблюдению графика
03 июля 2026, 22:16, ИА Амител
В Барнауле прошла проверка исполнения условий муниципальных контрактов на регулируемых маршрутах общественного транспорта. Об этом проинформировал пресс‑центр городской администрации.
Сотрудники комитета по дорожному хозяйству и транспорту провели контрольный выезд на конечные остановки: "Площадь Спартака", "ЛДП "Спартак‑2" и "Площадь им. В. Н. Баварина". Под проверку попали автобусы маршрутов № 1, 25, 53 и 73р, троллейбус № 1, а также садоводческий маршрут № 118.
«В ходе осмотра специалисты в первую очередь оценивали оснащенность транспорта: проверяли работу автоинформаторов, наличие камер видеонаблюдения и терминалов электронной системы оплаты и учета проезда. Кроме того, фиксировалось, насколько строго перевозчики соблюдают утвержденное расписание движения», — указано в публикации.
По итогам рейда в адрес транспортных компаний направили претензии, а также требования об уплате штрафов за выявленные нарушения. Стоит отметить, что комитет систематически организовывает такие проверки с начала 2026 года. За это время перевозчикам уже предъявили 158 претензий и 102 требования о выплате штрафных санкций.
22:34:45 03-07-2026
Такая простая но эффективная мера, кто-бы мог подумать
22:36:47 03-07-2026
А на маршруте проехаться чинуши бояться? На конечной безопаснее видимо?
07:30:54 04-07-2026
Удивляет сквозняки мозгов наших чиновников А ведь просто нужен диалог с народом.Народ и партия едины
10:39:22 04-07-2026
19 марта сего года Ведяшкин, так и сказал 29 маршрут закрыли, а у жителей спросили? Он с Курышиным на авто служебных передвигаются до человеческого ресурса дела нет
11:58:35 04-07-2026
Меня интересует вопрос: как часто должны делать влажную уборку в салоне? При социализме влажную уборку делали на каждой конечной остановке. Сейчас точно этого нет, да ещё водители на конечных курят в салоне , вместо того, чтобы размяться на свежем воздухе. Дышим неизвестно чем.
22:38:07 04-07-2026
Надо чиновникам вменить в обязанность одну неделю в месяц ездить на работу на общественном транспорте. Если опоздают на работу, то штрафовать (5 тыс. руб. для начала), при повторном опоздании - в двукратном размере, трижды опоздает - служебное несоответствие, далее выговор и увольнение. За грязь в салонах владельца маршрута штрафовать (50 тыс. руб. для начала), попался повторно - в двукратном размере, трижды - заводить уголовное дело - за намеренную антисанитарию и причинение ежедневного вреда здоровью пассажирам. Далее снятие с маршрута. Так придем к тому, что ОТ станет муниципальным и чиновникам самим надо будет нести ответственность.
Ждем сюрприз в виде 62 новых автобусов, ездить на которых людям просто противопоказано.