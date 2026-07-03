Терминалы, камеры и расписание. В Барнауле оценили работу городского транспорта

Основное внимание уделили техническому оснащению транспорта и соблюдению графика

03 июля 2026, 22:16, ИА Амител

Автобус в Барнауле / Фото: мэрия Барнаула

В Барнауле прошла проверка исполнения условий муниципальных контрактов на регулируемых маршрутах общественного транспорта. Об этом проинформировал пресс‑центр городской администрации.

Сотрудники комитета по дорожному хозяйству и транспорту провели контрольный выезд на конечные остановки: "Площадь Спартака", "ЛДП "Спартак‑2" и "Площадь им. В. Н. Баварина". Под проверку попали автобусы маршрутов № 1, 25, 53 и 73р, троллейбус № 1, а также садоводческий маршрут № 118.

«В ходе осмотра специалисты в первую очередь оценивали оснащенность транспорта: проверяли работу автоинформаторов, наличие камер видеонаблюдения и терминалов электронной системы оплаты и учета проезда. Кроме того, фиксировалось, насколько строго перевозчики соблюдают утвержденное расписание движения», — указано в публикации.

По итогам рейда в адрес транспортных компаний направили претензии, а также требования об уплате штрафов за выявленные нарушения. Стоит отметить, что комитет систематически организовывает такие проверки с начала 2026 года. За это время перевозчикам уже предъявили 158 претензий и 102 требования о выплате штрафных санкций.