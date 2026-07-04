Россиян предупредили о новой волне звонков от лжесотрудников пенсионных фондов

Наибольшая активность мошенников пришлась на март

04 июля 2026, 20:37, ИА Амител

Мошенник / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В 2026 году мошенники значительно чаще начали звонить россиянам от имени пенсионных фондов и социальных служб. Об этом РИА Новости сообщили аналитики сервиса "МТС Защитник". По данным исследования, доля таких звонков, ориентированных на людей старше 55 лет, выросла за год с 13 до 20%.

Как отметили специалисты, злоумышленники изменили тактику. Если раньше наиболее распространенной схемой были предложения инвестиций и дополнительного заработка, то теперь они все чаще представляются сотрудниками пенсионных и социальных организаций.

На втором месте среди популярных мошеннических сценариев оказались звонки якобы от представителей государственных органов — их доля составила 16%. Замыкают тройку звонки от имени операторов связи — 14%.

Аналитики также выяснили, что наибольшая активность мошенников пришлась на март. В этом месяце было зафиксировано около 20% всех подозрительных звонков за первое полугодие.

При этом, несмотря на изменение схем обмана, общее количество нежелательных звонков в первой половине 2026 года сократилось на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.