НОВОСТИЭкономика

В Госдуме назвали крайний срок оплаты услуг ЖКХ за июнь

Изменение срока оплаты позволит семьям более удобно планировать личный бюджет

04 июля 2026, 09:32, ИА Амител

Квитанция, ЖКХ / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru
Квитанция, ЖКХ / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Россияне могут оплатить жилищно-коммунальные услуги за июнь до 15 июля. Об этом РИА Новости сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Парламентарий напомнил, что с 1 марта 2026 года в России изменился предельный срок оплаты коммунальных услуг. Теперь платеж необходимо вносить не до 10-го, а до 15-го числа каждого месяца.

По словам Кошелева, перенос срока сделан для удобства граждан, поскольку многие получают заработную плату после 10-го числа.

«Новый срок оплаты ЖКУ — более логичный и удобный. У многих граждан зарплата начисляется после 10-го числа. Перенос срока оплаты с 10-го на 15-е число месяца позволяет людям вносить платежи сразу после получения основного дохода», — отметил депутат.

Он подчеркнул, что это поможет избежать ситуаций, когда людям приходится занимать деньги или откладывать оплату коммунальных услуг до получения зарплаты, что может привести к начислению пеней.

Кроме того, по мнению парламентария, изменение срока оплаты позволит семьям более удобно планировать личный бюджет и свободнее распоряжаться своими средствами.

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Комментарии 6

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Гость

09:36:08 04-07-2026

Всё для удобства людей.Раньше было не очень удобно в этом пункте.

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Трагати

09:42:34 04-07-2026

позорники, постыдились бы

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бийчанин

10:19:03 04-07-2026

Комитету Госдумы по строительству и ЖКХ надо заняться безудержным ростом тарифов!!!
Вот это и поможет избежать ситуаций, когда людям приходится занимать деньги или откладывать оплату коммунальных услуг до получения зарплаты!!!

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Гость

10:28:18 04-07-2026

Сколько же у них работы - и все равно находят время к народу обратиццо. Титаны.

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Кость

10:32:50 04-07-2026

Как вороны над падалью...

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То ли

14:19:28 04-07-2026

Больше не чем заняться что ли. Нет бы подумали сколько можно повышать тарифы ЖКХ.

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