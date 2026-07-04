В Госдуме назвали крайний срок оплаты услуг ЖКХ за июнь
Изменение срока оплаты позволит семьям более удобно планировать личный бюджет
04 июля 2026, 09:32, ИА Амител
Россияне могут оплатить жилищно-коммунальные услуги за июнь до 15 июля. Об этом РИА Новости сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.
Парламентарий напомнил, что с 1 марта 2026 года в России изменился предельный срок оплаты коммунальных услуг. Теперь платеж необходимо вносить не до 10-го, а до 15-го числа каждого месяца.
По словам Кошелева, перенос срока сделан для удобства граждан, поскольку многие получают заработную плату после 10-го числа.
«Новый срок оплаты ЖКУ — более логичный и удобный. У многих граждан зарплата начисляется после 10-го числа. Перенос срока оплаты с 10-го на 15-е число месяца позволяет людям вносить платежи сразу после получения основного дохода», — отметил депутат.
Он подчеркнул, что это поможет избежать ситуаций, когда людям приходится занимать деньги или откладывать оплату коммунальных услуг до получения зарплаты, что может привести к начислению пеней.
Кроме того, по мнению парламентария, изменение срока оплаты позволит семьям более удобно планировать личный бюджет и свободнее распоряжаться своими средствами.
09:36:08 04-07-2026
Всё для удобства людей.Раньше было не очень удобно в этом пункте.
09:42:34 04-07-2026
позорники, постыдились бы
10:19:03 04-07-2026
Комитету Госдумы по строительству и ЖКХ надо заняться безудержным ростом тарифов!!!
Вот это и поможет избежать ситуаций, когда людям приходится занимать деньги или откладывать оплату коммунальных услуг до получения зарплаты!!!
10:28:18 04-07-2026
Сколько же у них работы - и все равно находят время к народу обратиццо. Титаны.
10:32:50 04-07-2026
Как вороны над падалью...
14:19:28 04-07-2026
Больше не чем заняться что ли. Нет бы подумали сколько можно повышать тарифы ЖКХ.