В Госдуме назвали крайний срок оплаты услуг ЖКХ за июнь

Изменение срока оплаты позволит семьям более удобно планировать личный бюджет

04 июля 2026, 09:32, ИА Амител

Квитанция, ЖКХ / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Россияне могут оплатить жилищно-коммунальные услуги за июнь до 15 июля. Об этом РИА Новости сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Парламентарий напомнил, что с 1 марта 2026 года в России изменился предельный срок оплаты коммунальных услуг. Теперь платеж необходимо вносить не до 10-го, а до 15-го числа каждого месяца.

По словам Кошелева, перенос срока сделан для удобства граждан, поскольку многие получают заработную плату после 10-го числа.

«Новый срок оплаты ЖКУ — более логичный и удобный. У многих граждан зарплата начисляется после 10-го числа. Перенос срока оплаты с 10-го на 15-е число месяца позволяет людям вносить платежи сразу после получения основного дохода», — отметил депутат.

Он подчеркнул, что это поможет избежать ситуаций, когда людям приходится занимать деньги или откладывать оплату коммунальных услуг до получения зарплаты, что может привести к начислению пеней.

Кроме того, по мнению парламентария, изменение срока оплаты позволит семьям более удобно планировать личный бюджет и свободнее распоряжаться своими средствами.