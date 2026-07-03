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Законопроект о "бабушкиной зарплате" готовят к внесению в Госдуму

Выплаты в размере МРОТ предлагают давать бабушкам и дедушкам, которые воспитывают ребенка до трех лет

03 июля 2026, 20:19, ИА Амител

Бабушка с внуком / Фото: сгенерировано ИИ "Яндекс" / amic.ru
Бабушка с внуком / Фото: сгенерировано ИИ "Яндекс" / amic.ru

Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов готовит к внесению в Госдуму законопроект, предусматривающий новые меры поддержки семей с детьми. Об этом сообщает ТАСС, в распоряжении которого оказался текст документа.

Одна из ключевых инициатив — введение так называемой "бабушкиной зарплаты": ежемесячной выплаты для бабушек и дедушек, которые фактически ухаживают за ребенком до трех лет. Размер выплаты планируется установить на уровне регионального МРОТ.

При этом, как пояснил Миронов, выплата будет предоставляться при соблюдении ряда условий: ни мать, ни отец не должны находиться в отпуске по уходу за ребенком, а сам ребенок не должен быть на полном государственном обеспечении.

Помимо этого, законопроект предусматривает еще одну социальную меру — ежемесячную выплату в размере МРОТ для безработных родителей, воспитывающих ребенка до трех лет. По словам депутата, нынешние правила выплаты пособия по безработице, которое назначается лишь на три-шесть месяцев, не позволяют семьям с детьми чувствовать себя финансово защищенными. За такой срок далеко не всегда удается найти подходящую работу, и риск остаться без стабильного дохода остается высоким.

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

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дети зарплаты
       

Комментарии 3

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Гость

21:13:39 03-07-2026

Необходимо ввести звание "Почетного предлагателя"))))

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гость

11:59:53 04-07-2026

если читаешь кто то в госдуме предлагает , то это или КПРФ, либо ЛДПР, либо Миронов

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гость

17:38:07 04-07-2026

Так пусть родители и платят бабушке. Мрот-то они потянут, она всё-равно им же отдаст. А если у кого-то нет бабушек, то пусть как хотят?

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