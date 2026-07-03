Законопроект о "бабушкиной зарплате" готовят к внесению в Госдуму

Выплаты в размере МРОТ предлагают давать бабушкам и дедушкам, которые воспитывают ребенка до трех лет

03 июля 2026, 20:19, ИА Амител

Бабушка с внуком / Фото: сгенерировано ИИ "Яндекс" / amic.ru

Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов готовит к внесению в Госдуму законопроект, предусматривающий новые меры поддержки семей с детьми. Об этом сообщает ТАСС, в распоряжении которого оказался текст документа.

Одна из ключевых инициатив — введение так называемой "бабушкиной зарплаты": ежемесячной выплаты для бабушек и дедушек, которые фактически ухаживают за ребенком до трех лет. Размер выплаты планируется установить на уровне регионального МРОТ.

При этом, как пояснил Миронов, выплата будет предоставляться при соблюдении ряда условий: ни мать, ни отец не должны находиться в отпуске по уходу за ребенком, а сам ребенок не должен быть на полном государственном обеспечении.

Помимо этого, законопроект предусматривает еще одну социальную меру — ежемесячную выплату в размере МРОТ для безработных родителей, воспитывающих ребенка до трех лет. По словам депутата, нынешние правила выплаты пособия по безработице, которое назначается лишь на три-шесть месяцев, не позволяют семьям с детьми чувствовать себя финансово защищенными. За такой срок далеко не всегда удается найти подходящую работу, и риск остаться без стабильного дохода остается высоким.