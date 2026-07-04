До +34 и местами дождь. Какая погода будет в Алтайском крае 4 июля

В краевой столице осадки не прогнозируются

04 июля 2026, 06:03, ИА Амител

Во второй половине июля установится жара / Фото: Константин Причиненко / amic.ru

В субботу, 4 июля, в регионе ожидается жаркая погода. По прогнозу синоптиков, днем температура воздуха составит от +29 до +34 градусов. При этом на востоке края местами пройдут кратковременные дожди с грозами — осадки могут оказаться довольно интенсивными, не исключен и град. Ветер будет дуть с юга со скоростью 4–9 м/с, а во время гроз возможны порывы до 19 м/с.

В Барнауле в этот день прогнозируется чуть более умеренная жара — температура поднимется до +29…+31 градуса. При этом в городе преимущественно сохранится сухая погода, без существенных осадков.



