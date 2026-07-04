До +34 и местами дождь. Какая погода будет в Алтайском крае 4 июля
В краевой столице осадки не прогнозируются
04 июля 2026, 06:03, ИА Амител
Во второй половине июля установится жара / Фото: Константин Причиненко / amic.ru
В субботу, 4 июля, в регионе ожидается жаркая погода. По прогнозу синоптиков, днем температура воздуха составит от +29 до +34 градусов. При этом на востоке края местами пройдут кратковременные дожди с грозами — осадки могут оказаться довольно интенсивными, не исключен и град. Ветер будет дуть с юга со скоростью 4–9 м/с, а во время гроз возможны порывы до 19 м/с.
В Барнауле в этот день прогнозируется чуть более умеренная жара — температура поднимется до +29…+31 градуса. При этом в городе преимущественно сохранится сухая погода, без существенных осадков.
08:12:29 04-07-2026
нормальная погода для нытиков Элен и Трагати?
наслаждайтесь.
10:43:44 04-07-2026
добро утре, бояре. (08:12:29 04-07-2026) нормальная погода для нытиков Элен и Трагати?наслаждайте...
рад за Вас, что ваши маменька и папенька, ездят на работу. делают каждодневные дела, разоряются на кондиционеры в доме и в машине.
а вы - наслаждайтесь жарой.
13:23:50 04-07-2026
Трагати (10:43:44 04-07-2026) рад за Вас, что ваши маменька и папенька, ездят на работ... ,, средиземноморска кухня"..
,, вино какой страны предпочитаете в это время суток?"