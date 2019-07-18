Жители алтайского села поблагодарили Федора Смолова за Дом культуры

Жители алтайского села Костин Лог поблагодарили российского футболиста Федора Смолова, который помог с ремонтом Дома культуры, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул 22".

Ранее Смолов принял участие в новом выпуске юмористического шоу Comment Out, в котором его оппонентом выступила телеведущая и певица Ольга Бузова. Согласно правилам, Смолов должен был либо выполнить смешное задание, либо заняться благотворительностью. Спортсмен решил выбрать второй вариант и отправил алтайскому Дому культуры 400 тысяч рублей.

По словам главы Костино-Логовского сельсовета Галины Шуллер, они увидели перевод, но не знали, кто именно его сделал. Позже кто-то из сельчан случайно увидел видео программы. Так и стало известно имя.

"Последний ремонт крыши нашего ДК был в 1998 году. Вода попадает в здание. Проблемных участков у нас очень много", — рассказывает Широкова.

Пока сельский Дом культуры не носит имя благотворителя, как было обещано. Дело в том, что подобные вопросы относятся к компетенции районного совета. Кто-то должен выйти с инициативой на сессии.

Сельчане, в свою очередь, безмерно благодарны Федору за его доброе сердце и щедрую душу.