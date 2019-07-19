Трехлетняя девочка из России наелась наркотиков на Ибице

Трехлетняя девочка на испанском острове Ибица наглоталась таблеток с наркотиками и попала в больницу, пишет "Московский комсомолец" со ссылкой на местное издание El Mundo.

У ребенка высокое сердцеебиение. Когда девочке полегчает, ее намерены отвезти в клинику на Майорке.

Отмечается, что таблетки девочка нашла на полу в домике, который ее родители снимали для отдыха. Чьи это были наркотики, не сообщается. Полиция острова занимается выяснением всех обстоятельств.

Между тем, как рассказали РИА "Новости" в пресс-службе Гражданской Гвардии Балеарских островов, девочка, со слов родителей, нашла наркотики на земле в парке, и съела таблетку. В ведомстве отметили, что, по последней информации, состояние ребенка оценивается как нормальное.

Это уже второе отравление детей наркотиками на острове за неделю. В среду в больницу Ибицы был доставлен ребенок, отравившийся марихуаной. Его удалось спасти. Не уточняется, нашел ли ребенок марихуану в том же парке на земле.

В январе годовалая девочка попала в реанимацию из-за наркотического отравления. В день происшествия в квартире были гости, которые принесли с собой наркотическое вещество растительного происхождения. Мать, вернувшаяся с балкона, заметила, что ее ребенок держит в руках пакет из-под гашишного масла.