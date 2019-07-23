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Размеры упаковок в России стали чаще уменьшаться, но цена на товар не меняется

, ИА "Амител"
К примеру, на полках российских магазинов, например, в категории молока можно встретить упаковки 920-985 мл
Уменьшение размера упаковки связано прежде всего с тем, чтобы избежать резкого повышения цен / Фото: абакан.рф

Уменьшение размера упаковки связано прежде всего с тем, чтобы избежать резкого повышения цен / Фото: абакан.рф

Производители товаров повседневного спроса за несколько лет уменьшили размеры своих упаковок на 7-20% в зависимости от категорий, говорится в исследовании института маркетинговых исследований GfK.

Уменьшать упаковку производители стали еще после кризиса 2008-2009 гг., чтобы избежать повышения цен. Якобы разница в 30-50 мл для потребителя несущественна. Некоторые объясняют это тем, что используемая упаковка изначально не рассчитана на привычный объем. К примеру, бутылка не вмещает литр молока. Таким образом снижение доходов вынудило производителей находить новые форматы фасовки и отказываться от классических размеров. Новый виток уменьшения упаковок идет в России с 2012 года. 

К примеру, на полках российских магазинов, например, в категории молока можно встретить упаковки 920-985 мл, а шоколадки часто весят 95-90 г. "При этом чаще всего используют "скрытый" даунсайзинг при сохранении или незначительном снижении стоимости", — говорится в исследовании.

Кроме того, как отмечается в исследовании, покупатели стали чаще обращать внимание на стоимость за 1 кг/л продукта. Если в 2012 году таких было 29%, то в 2018 — уже 47% россиян пытаются прикинуть цену чуть ли не за грамм товара. Выросла и доля россиян, которые время от времени обращают внимание на размер фасовки в пересчете на 1 кг/л (с 17 до 29%).

Как пишут "Ведомости" со ссылкой на производителей, уменьшение размера упаковки связано прежде всего с тем, чтобы избежать резкого повышения цен. Искать новые форматы фасовки производителей вынудило снижение доходов россиян, отметил гендиректор Союзмолока Артем Белов. Некоторые из производителей уменьшают упаковки из-за тренда на здоровое питание. В частности, об этом изданию сообщил представитель компании Mondelez в России.

Эксперты GfK предупреждают, что уменьшение размера упаковки может привести к переключению покупателей на конкурентов, которые предлагают больший объем за те же деньги или даже по более низкой стоимости по промоакциям.

Однако "открытый" даунсайзинг при грамотной подаче может помочь брендам сохранить или даже нарастить объемы продаж. Чтобы хорошо информированный потребитель как минимум не воспринимал покупку как "меньший объем за ту же цену" и "как стремление производителя поднять маржу".

В прошлом году россияне шутили про "девяток" яиц, которые стали продавать по цене десяти.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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