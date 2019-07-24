Детский палаточный лагерь на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Хабаровском крае вспыхнул и сгорел как спичка – в 2:34 раздались крики "Пожар!", а в 2:41 тушить было уже особо нечего. В 4:46 пожарные уже отчитались о полной ликвидации горения. 185 детей успели вовремя вывести. Четыре ребенка погибло.

Начальник детского палаточного лагеря Максим Кузнецов рассказал "Комсомольской правде", что винит в трагедии производителя палаток, который заявлял о их "негорючести".

"Все сгоревшие палатки имели официальный сертификат негорючести. Это так называемые МЧСовские палатки – "Памир -30", где жили дети, "Памир-10", где обитали вожатые, — утверждает Кузнецов. — Мы купили их прямо на заводе-изготовителе в Санкт-Петербурге, причем это не дешевые палатки, они одни из самых дорогих с маркировкой МЧС".

По его словам, их приобрели по рекомендации хабаровского правительства. Более того, он утверждает, что на его почте имеются сообщения о том, какие именно палатки нужно покупать.

"Мне лично на почту сбрасывали, какие конкретно палатки покупать с соответствующими пожарными сертификатами, — заявил Кузнецов. — В них написано, что они выполнены из малогорючих и тугоплавких материалов".

Сейчас расследованием ЧП занимаются следователи. Им предстоит выяснить все причины и обстоятельства трагедии.