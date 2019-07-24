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Сквер со скамейками и клумбами появился в центре Барнаула на месте долгостроя

, ИА "Амител"
Участок земли, который можно использовать под застройку, отдали для досуга горожан

На месте долгостроя в Барнауле появились скамейки, клумбы, фонари, пешеходные зоны / Фото: altayrealt.ru

Еще одну зону отдыха оборудовали в центре Барнаула на пересечении пр. Красноармейского и ул. Папанинцев, сообщает "Алтайский портал недвижимости".

Долгое время площадка была огорожена бетонным забором. По некоторым данным, здесь должны были еще несколько лет назад возвести высотный жилой дом, но работы не велись.

Застройщик оказался финансово несостоятельным, а территория еще долго оставалась неиспользуемой по назначению.

Теперь на месте долгостроя появились скамейки, клумбы, фонари, пешеходные зоны, вымощенные плиткой, лестницы, ведущие к соседним домам. Нашлось место и для асфальтированной парковки.

Как отмечает издание, в Барнауле в основном зеленые зоны хотят занять жилыми домами или коммерческими зданиями. Так, на окраине парка "Изумрудный" появилась новостройка (ул. Ленская, 1в), в сквере "Химиков" — ЖК "Космонавты". В данном же случае, участок, который можно использовать под застройку, отдали для досуга горожан.

Ранее новая зона отдыха появилась в центре города. Отмечается, что благоустроенный уголок пользуется большой популярностью. Многие останавливаются, чтобы посидеть на скамейке или на кованых качелях, сфотографироваться на фоне металлических деревьев и стилизованной карты Алтайского края.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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