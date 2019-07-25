Спасатели обнаружили тело ребенка, утонувшего две недели назад в Бийске, сообщает "Бийский рабочий". В поисках участвовали сотрудники МЧС, местные жители и волонтеры.

Трагедия произошла 11 июля в селе Фоминское (входит в состав Бийска). Днем трое несовершеннолетних детей без присмотра взрослых пришли на реку Обь. Пока двое ребят рыбачили, семилетняя девочка забралась на стоящую в реке баржу и, не удержавшись, упала в воду.

Это уже второй случай гибели детей на этом водоеме в 2019 году. В связи с этим в этой местности собираются организовать родительский патруль.

Авторы идеи уверены, что если за популярным у детей местом отдыха и купания будут присматривать взрослые – трагедий можно будет избежать.