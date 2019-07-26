Дефицит гречки прогнозируют в России из-за сокращения урожая на Алтае

Эксперты прогнозируют дефицит гречки в России в 2019-2020 году, связывают они это с неблагоприятными погодными условиями, пишут "Агро новости".

"Алтайский край, обеспечивающий, как правило, потребности в гречке порядка 40% россиян, второй год сокращает посевной клин – посевные площади гречихи сократились на 40% по сравнению с 2017 годом", – отмечает издание.

В Центральном федеральном округе площади гречихи сократились почти на 50%.

Холодная и дождливая погода весной поставила под угрозу срыва посевную кампанию в Сибирском федеральном округе. Летние климатические аномалии – жара и засуха в европейской части России – ставят под угрозу урожай в Воронежской и Курской областях.

В то же время в регионах оживился спрос на сырье гречихи. Переработчики активизировали производство. Это связано с тем, что в крупных сетях запасы крупы достигли минимального уровня и могут иссякнуть к августу, считают эксперты.

Сокращение запасов гречки, практически отсутствие переходящих запасов сырья, минимальные площади посевов за последние 10 лет и снижение прогнозов урожая могут привести к существенному удорожанию зерна гречихи. Именно такого мнения придерживаются участники рынка.

Ранее сообщалось, что алтайскому урожаю угрожает засуха. Так, в Угловском районе дождя не было более месяца. "Если пройдут дожди, то они маленько повлияют на результативность роста подсолнечника. Все остальное – пшеница, рожь, гречиха – уже не выправишь", – рассказал неделей ранее глава Угловского района Валерий Шефер.

Также сообщалось, что, скорее всего, на территории нескольких районов края придется вводить режим ЧС, как это делали в прошлом году из-за аномальной погоды.