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Дефицит гречки прогнозируют в России из-за сокращения урожая на Алтае

, ИА "Амител"
В крупных сетях запасы гречки достигли минимального уровня и могут иссякнуть к августу, считают эксперты
Алтайский край обеспечивает потребности в гречке около 40% россиян / Фото: topdialog.ru

Алтайский край обеспечивает потребности в гречке около 40% россиян / Фото: topdialog.ru

Эксперты прогнозируют дефицит гречки в России в 2019-2020 году, связывают они это с неблагоприятными погодными условиями, пишут "Агро новости"

"Алтайский край, обеспечивающий, как правило, потребности в гречке порядка 40% россиян, второй год сокращает посевной клин – посевные площади гречихи сократились на 40% по сравнению с 2017 годом", – отмечает издание.

В Центральном федеральном округе площади гречихи сократились почти на 50%.

Холодная и дождливая погода весной поставила под угрозу срыва посевную кампанию в Сибирском федеральном округе. Летние климатические аномалии – жара и засуха в европейской части России – ставят под угрозу урожай в Воронежской и Курской областях.

В то же время в регионах оживился спрос на сырье гречихи. Переработчики активизировали производство. Это связано с тем, что в крупных сетях запасы крупы достигли минимального уровня и могут иссякнуть к августу, считают эксперты.

Сокращение запасов гречки, практически отсутствие переходящих запасов сырья, минимальные площади посевов за последние 10 лет и снижение прогнозов урожая могут привести к существенному удорожанию зерна гречихи. Именно такого мнения придерживаются участники рынка.

Ранее сообщалось, что алтайскому урожаю угрожает засуха. Так, в Угловском районе дождя не было более месяца. "Если пройдут дожди, то они маленько повлияют на результативность роста подсолнечника. Все остальное – пшеница, рожь, гречиха – уже не выправишь", – рассказал неделей ранее глава Угловского района Валерий Шефер.

Также сообщалось, что, скорее всего, на территории нескольких районов края придется вводить режим ЧС, как это делали в прошлом году из-за аномальной погоды.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

26.07.2019 13:38
- гость -

Каждый год одно и то же, продавцы орут "гречки не будет!", вздувают цены, и нестойкая часть общества бежит скупать крупу мешками. Через месяц-два всё успокаивается и цены возвращаются. А слабо нам покупателям один раз устроить бойкот, потерпеть эти два месяца без гречки и заставить продавцов снизить цены? Ну сколько можно быть лохами?

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26.07.2019 14:22
Дядька

Гречки нет, но вы держитесь!

0  0
26.07.2019 14:31
Друк

"Каждый год одно и то же, продавцы орут "гречки не будет!", вздувают цены, и нестойкая часть общества бежит скупать крупу мешками. Через месяц-два всё успокаивается и цены возвращаются."
В этом году реально очень плохой урожай гречихи, все из-за погоды, а уровень посевных площадей примерно на уровне 2018 года, при этом прошлогодние запасы практически закончились.

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26.07.2019 14:33
петух с докучаево

Ты зайди в магазин спроси сколько гречка стоит? Тебе ответят ХХ рублей. Ты скажешь нет, по ХХ не куплю , вот по YY куплю. Дальше наблюдай за реакцией ну и все понятно будет

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26.07.2019 14:38
- гость -

не гречкой единой жив человек
мы в семье съедаем 1 пачку в месяц/два - вообще не важно сколько стоит

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