Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Обстоятельства пожара, случившегося на шинном заводе в Барнауле 27 июля, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

В экстренном ведомстве рассказали, что данные о возгорании поступили в 6:44. В МЧС уточнили, что в горел склад хранения резиновой крошки. Ликвидировать пожар удалось в 8:14.

В тушении было задействовано 19 единиц техники. В результате ЧП никто не пострадал. Площадь горения составила 70 квадратных метров.

Причина пожара пока неизвестна. Ее установят по результатам пожарно-технической экспертизы.