Эксперты аналитического агентства "Автостат" подсчитали, автомобилей каких марок, соответствующих наивысшему экологическому классу ("Евро-6"), больше всего в России.

Как выяснили специалисты, на Mercedes-Benz приходится больше половины такого автопарка – 134,2 тысячи самых экологичных автомобилей.

Тройку замкнули еще две немецкие марки — BMW (38 тыс. шт.) и Audi (27,2 тыс. шт.). Пятерку дополнили Skoda (22,8 тыс. шт.) и Porsche (12,2 тыс. шт.).

В ТОП-10 также вошли Land Rover (10,6 тыс. шт.), Jaguar (5,4 тыс. шт.), Nissan (2,8 тыс. шт.), Mitsubishi (2,8 тыс. шт.) и Smart (2 тыс. шт.).