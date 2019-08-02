МИД России сообщил о прекращении действия ДРСМД с 2 августа

Министерство иностранных дел России сообщило, что действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) официально прекращается с 2 августа.

"2 августа 2019 года по инициативе американской стороны прекращено действие Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности, подписанного в Вашингтоне 8 декабря 1987 года", – говорится в сообщении.

В начале июля президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о приостановке ДРСМД, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В октябре 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из ДРСМД, объяснив это тем, что Москва не соблюдает свои обязательства. При этом доказательств того, что Россия нарушила договор, американская сторона так и не предоставила.

Позже госсекретарь Майк Помпео дал Москве два месяца на то, чтобы "вернуться к выполнению" условий соглашения. В частности, США настаивали, чтобы Россия отказалась от ракеты 9М729 (SSC-8), дальность которой, как утверждали в Вашингтоне, нарушает положения ДРСМД.

В Москве эти обвинения назвали голословными, подчеркнув, что ракета не разрабатывалась и не испытывалась на дальность, превышающую установленное ограничение.

В апреле страны G7 призвали Россию вернуться к выполнению ДРСМД.

В феврале Россия объявила о приостановке соблюдения своих обязательств по договору в ответ на аналогичные действия Соединенных Штатов. В марте был подписан указ о приостановлении выполнения договора.