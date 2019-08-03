В Барнауле ночью +14...+16 градусов, днем +30...+32 / Фото: ic.pics.livejournal.com

Согласно информации ЦГМС по Алтайскому краю, ночью в отдельных районах небольшой и умеренный дождь, гроза, в утренние часы местами туман. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с, с усилением до 13 м/с.

Температура ночью +14...+19 градусов, в северо-западных районах до +9. Днем +30...+35, в отдельных районах небольшой и умеренный дождь, гроза, в утренние часы местами туман. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, местами порывы 13-18 м/с.

В Барнауле ночью +14...+16 градусов, днем +30...+32. Ночью и днем без осадков. Ветер северо-восточный – ночью 3-8 м/с, днем 5-10 м/с.