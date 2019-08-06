Тариф на отопление и горячую воду снизили в Барнауле

Почти для всех жителей Барнаула с 1 августа 2019 года снизится тариф на отопление и горячую воду. Управление тарифов Алтайского края снизило стоимость гигакалории для потребителей "Барнаульской генерации" на 4,92 рубля. Решение подписано 31 июля.
Так, с 1 августа 2019 года тариф на тепловую энергию снизится с 1902,9 (таким он был с начала 2019 года) до 1897,98 рубля за гигакалорию. С 1 июля 2020 года увеличится до 1989,02 рубля за Гкал, с 1 июля 2021 года – до 2047,10 рубля, с июля 2022 – до 2152,15, со второй половины 2023 он вырастет до 2171,56 рубля.
За счет снижения тарифа на тепло немного уменьшится и плата за горячую воду. Напомним, что плата за нее рассчитывается из учета тарифа на холодную воду плюс подогрев (равен тарифу на отопление).
Комментарии
Не верю (с)
Не верю (с)
Не переживайте - через полгода поднимется на 90 рублей. Ну и всегда можно увеличить тариф за подогрев))
То есть, снизят на 5 рублей, увеличат на 90 рублей. Забота о благосостоянии граждан, однако.
Это новость ради новости? Вы смеетесь? исходя из потребления квартиры это разница в пару копеек же. Снизили - это даже стыдно слово такое писать.
Он в июне ещё был 1858,3, тогда точнее назвать статью подняли цены но решили всё таки на 4,92 рубля меньше.))))))))))))))))))
да бред... такая сумма за отопление... за что? отопление побочка на тэц... . и за это берут такие деньги.....
Можно было бы и на 190руб поднимать. Квасные патриоты все стерпят
6.08.2019 08:59
- гость -
привет квасной патриот