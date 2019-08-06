Тариф на отопление и горячую воду снизили в Барнауле

Почти для всех жителей Барнаула с 1 августа 2019 года снизится тариф на отопление и горячую воду. Управление тарифов Алтайского края снизило стоимость гигакалории для потребителей "Барнаульской генерации" на 4,92 рубля. Решение подписано 31 июля.

Так, с 1 августа 2019 года тариф на тепловую энергию снизится с 1902,9 (таким он был с начала 2019 года) до 1897,98 рубля за гигакалорию. С 1 июля 2020 года увеличится до 1989,02 рубля за Гкал, с 1 июля 2021 года – до 2047,10 рубля, с июля 2022 – до 2152,15, со второй половины 2023 он вырастет до 2171,56 рубля.

За счет снижения тарифа на тепло немного уменьшится и плата за горячую воду. Напомним, что плата за нее рассчитывается из учета тарифа на холодную воду плюс подогрев (равен тарифу на отопление).