Ущерб бюджету страны от незаконной рыбалки россиян оценят в правительстве

Размер ущерба, причиненного нарушающими закон рыбаками, начнут оценивать в правительстве с 6 августа, пишет "Парламентская газета" со ссылкой на поправки в законе "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов".

Согласно закону, размер вреда определяется в соответствии с таксами, утвержденными правительством. Методики исчисления размера причиненного ущерба будет утверждать Минсельхоз.

При отсутствии указанных такс и методик расчет урона природе будет проводиться исходя из затрат на восстановление водных биоресурсов.

Сегодня россияне имеют право рыбачить бесплатно при условии, если ловят рыбу на водных объектах, где не установлен специальный режим использования.

За незаконный вылов рыбы установлены штрафы. Так, пойманная белуга обойдется рыбаку в 206,6 тыс. рублей, осетр – 136 тысяч, стерлядь – 4,5 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что с 2019 года в России вступят в силу новые правила для рыбаков. За ловлю рыбы на удочку могут грозить огромные штрафы. Важно понимать, что поправки касаются обычных любителей, для которых добыча рыбы – хобби.

Также говорилось о введении штрафов за превышение суточной нормы улова.