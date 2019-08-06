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Ущерб бюджету страны от незаконной рыбалки россиян оценят в правительстве

, ИА "Амител"
Сегодня россияне имеют право рыбачить бесплатно при соблюдении нескольких условий
За незаконный вылов рыбы установлены штрафы / Фото: autosaratov.ru

За незаконный вылов рыбы установлены штрафы / Фото: autosaratov.ru

Размер ущерба, причиненного нарушающими закон рыбаками, начнут оценивать в правительстве с 6 августа, пишет "Парламентская газета" со ссылкой на поправки в законе "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов".

Согласно закону, размер вреда определяется в соответствии с таксами, утвержденными правительством. Методики исчисления размера причиненного ущерба будет утверждать Минсельхоз.

При отсутствии указанных такс и методик расчет урона природе будет проводиться исходя из затрат на восстановление водных биоресурсов.

Сегодня россияне имеют право рыбачить бесплатно при условии, если ловят рыбу на водных объектах, где не установлен специальный режим использования.

За незаконный вылов рыбы установлены штрафы. Так, пойманная белуга обойдется рыбаку в 206,6 тыс. рублей, осетр – 136 тысяч, стерлядь – 4,5 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что с 2019 года в России вступят в силу новые правила для рыбаков. За ловлю рыбы на удочку могут грозить огромные штрафы. Важно понимать, что поправки касаются обычных любителей, для которых добыча рыбы – хобби.

Также говорилось о введении штрафов за превышение суточной нормы улова.

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

6.08.2019 11:39
- гость -

лучшеб на досуге просчитали ущерб народу страны от правительства

0  0
6.08.2019 11:43
месный

чё нужным людям рыбы нехватает ага?

0  0
6.08.2019 11:48
- гость -

Ущерб для народа от действия правительства еще предстоит оценить.

0  0
6.08.2019 11:51
- гость -

а оценщик кто?

0  0
6.08.2019 12:00
- гость -


6.08.2019 11:51
- гость -

а оценщик кто?

Уже точно не вы.

0  0
6.08.2019 12:03
- гость -

Рыбу травят сбросами, ловят китайками и электроудочками. Вот основные три причины исчезания рыбы. Их необходимо искоренить, а не крючки на удочке считать.

0  0
6.08.2019 12:18
- гость -

Уже точно не вы.
и почему?

0  0
6.08.2019 12:19
- гость -

Браконьеры и незаконные виды ловли это понятно. Но неужели ушерб больше, чем горит тайга?

0  0
6.08.2019 12:27
АБОРИГЕН

Ущерб от действий президента и правительства за последние пять лет в студию пожалуйста!

0  0
6.08.2019 12:51
- гость -

Как Новосибирскую ГЭС построили, так и рыбы стало в разы меньше в Оби. Рыба не может пройти через ГЭС на нерест.

0  0
6.08.2019 13:23
- гость -

Давить надо до тех пор, пока до населения не дойдет - за этих голосовать не нужно!

0  0
6.08.2019 13:47
- гость -

Не пукни ненароком, давильщик

0  0
6.08.2019 13:53
- гость -


6.08.2019 13:47
- гость -

Давишь за этих - будешь в дерьме!

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