Чиновники просят в семь-восемь раз увеличить им суточные в командировках

Представители профсоюзов госслужащих направили вице-премьеру Татьяне Голиковой письмо с просьбой увеличить им командировочные, чтобы "не снижать уровня их жизни", пишут "Известия".

Сегодня сотрудники федеральных органов власти и внебюджетных фондов получают 100 рублей в день на возмещение расходов в командировке. В профсоюзе госслужащих не назвали достойную сумму, но сослались на сотрудников частных компаний, которые получают суточные в размере 700-800 рублей. Налоговый кодекс позволяет "частникам" не уплачивать сборы с суточных в размере до 700 рублей при командировках по России.

Зампред Федерации независимых профсоюзов России Нина Кузьмина рассказала, что сейчас чиновникам "приходится нести дополнительные расходы сверх установленных суточных, что приводит к снижению уровня жизни".

"100 рублей – это очень мало, чашка кофе стоит дороже. В Якутии на эти деньги можно купить только бутылку воды", – отметил председатель профсоюза работников госучреждений Николай Водянов.

Он подчеркнул, что в России необходимо разработать механизм, чтобы определить, сколько денег нужно в день в случае командировки.

В аппарате Голиковой, возглавляющей Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений, подтвердили получение письма, однако воздержались от комментариев. В Минтруде рекомендовали обратиться с такими вопросами в Минфин, пишет издание.

Норма о том, что сотрудникам федеральных ведомств и внебюджетных фондов положено 100 рублей в качестве суточных, зафиксирована в постановлении правительства. Отдельные приказы о суточных публиковали также МЧС, Спецстрой и Минобороны – сотрудникам этих ведомств также положено 100 рублей в день.

Ранее Счетная палата России проверяла командировочные расходы Минпромторга России. Выяснилось, что министр промышленности и торговли Денис Мантуров любит жить в президентских люксах. К примеру, в Шанхае лишь несколько дней проживания министра обошлось бюджету в 1,4 млн рублей.