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Новости

Чиновники просят в семь-восемь раз увеличить им суточные в командировках

, ИА "Амител"
В России необходимо разработать механизм, чтобы определить, сколько денег нужно в день в случае командировки
Чиновникам приходится нести дополнительные расходы сверх установленных суточных / Фото: puteshestvenik.ru

Чиновникам приходится нести дополнительные расходы сверх установленных суточных / Фото: puteshestvenik.ru

Представители профсоюзов госслужащих направили вице-премьеру Татьяне Голиковой письмо с просьбой увеличить им командировочные, чтобы "не снижать уровня их жизни", пишут "Известия".

Сегодня сотрудники федеральных органов власти и внебюджетных фондов получают 100 рублей в день на возмещение расходов в командировке. В профсоюзе госслужащих не назвали достойную сумму, но сослались на сотрудников частных компаний, которые получают суточные в размере 700-800 рублей. Налоговый кодекс позволяет "частникам" не уплачивать сборы с суточных в размере до 700 рублей при командировках по России.

Зампред Федерации независимых профсоюзов России Нина Кузьмина рассказала, что сейчас чиновникам "приходится нести дополнительные расходы сверх установленных суточных, что приводит к снижению уровня жизни".

"100 рублей – это очень мало, чашка кофе стоит дороже. В Якутии на эти деньги можно купить только бутылку воды", – отметил председатель профсоюза работников госучреждений Николай Водянов.

Он подчеркнул, что в России необходимо разработать механизм, чтобы определить, сколько денег нужно в день в случае командировки.

В аппарате Голиковой, возглавляющей Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений, подтвердили получение письма, однако воздержались от комментариев. В Минтруде рекомендовали обратиться с такими вопросами в Минфин, пишет издание. 

Норма о том, что сотрудникам федеральных ведомств и внебюджетных фондов положено 100 рублей в качестве суточных, зафиксирована в постановлении правительства. Отдельные приказы о суточных публиковали также МЧС, Спецстрой и Минобороны – сотрудникам этих ведомств также положено 100 рублей в день.

Ранее Счетная палата России проверяла командировочные расходы Минпромторга России. Выяснилось, что министр промышленности и торговли Денис Мантуров любит жить в президентских люксах. К примеру, в Шанхае лишь несколько дней проживания министра обошлось бюджету в 1,4 млн рублей.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

6.08.2019 12:43
- гость -

в 78

0  1
6.08.2019 12:59
- гость -

Повысить сразу в 100 раз. Штобы харя сразу впополам треснула.

0  1
6.08.2019 13:03
- гость -

Может лучше уменьшить количество чиновников в 5-8 раз, чтобы они работать начали?

0  1
6.08.2019 13:22
- гость -

Сегодня сотрудники федеральных органов власти и внебюджетных фондов получают 100 рублей в день на возмещение расходов в командировке

дык эта сотня идет плюсом к суточному жалованию, я так понимаю....

0  1
6.08.2019 13:49
- гость -

Правительство и т.н. гарант бездействуют потому, что не понимают в чем проблема. А для рядового и среднего звена бюджетников 100 рублей суточных это издевательство - ведь эта норма должна покрывать затраты на трехразовое питание...

0  0
6.08.2019 13:56
- гость -

При зарплате в 150 руб. в Советском союзе суточные были сначала 2.60, потом 3 рубля. Можно было нормально поесть 3 раза в день в столовой.

0  0
6.08.2019 13:59
- гость -

Есть МРОТ из него и считайте, это же для людей!

0  0
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