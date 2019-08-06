Россияне рассказали, какие страны считают главной угрозой ядерной войны

60% россиян уверены, что угрозу, связанную с использованием атомного оружия, в наибольшей степени представляют США, сообщает ВЦИОМ со ссылкой на результаты собственного социального опроса.

О реальных случаях применения атомной бомбы в военных конфликтах помнит большинство опрошенных (72%). При этом 21% не смогли вспомнить таких случаев — чаще всего респонденты в возрасте от 18 до 24 лет (24%) и от 25 до 34 лет (27%).

52% опрошенных в разной степени опасаются наступления ядерной войны, преимущественно женщины (68%) и люди в возрасте старше 60 лет (68%). Почти столько же (46%) не испытывают беспокойства по этому поводу. Чаще всего это мужчины (64%), а также те, кому от 18 до 24 лет (59%), от 25 до 34 лет (58%) и от 35 до 44 лет (52%).

Говоря о потенциальном ядерном конфликте, 79% опрошенных уверены, что при его возникновении почти ни у кого не будет возможности выжить, несмотря на наличие бомбоубежищ и всевозможных запасов продовольствия. 16% опрошенных считают, что в бомбоубежищах люди смогут спастись.

О наличии и местоположении ближайшего к дому бомбоубежища знают только 15% россиян, преимущественно мужчины (19%) и люди в возрасте от 35 до 44 лет (18%) и от 45 до 59 лет (18%). 13% уверены, что бомбоубежище есть, но о точном расположении не знают. В целом же 71% наших сограждан ничего не знают ни о существовании таких бомбоубежищ, ни об их локализации. Чаще всего это женщины (73%), молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (74%) и люди старшего возраста 60+ (77%).

Наибольшую угрозу, связанную с применением атомного оружия, согласно опросу, для нашей страны представляют США (60%). Еще 13% россиян называют Китай, а 11% полагают, что ни одна из стран или организаций не представляет подобной опасности.

Ранее ядерную войну назвали самым элементарным способом оставить весь мир без интернета.