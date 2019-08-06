Участки дорог трижды перекроют под Барнаулом с 6 по 8 августа из-за планового движения военных колонн, сообщает краевая Госавтоинспекция.

Первый раз дорогу в Косихинском районе перекрывают уже сегодня. Движение ограничили на участке трассы Р-256 между селом Косиха и населенным пунктом Украинский. Ограничение будет действовать на протяжении трех часов – до 00:10.

Следующее перекрытие коснется уже федеральной трассы Р-256. Ее закроют 7 августа на участке Украинский – а/д Р-256 – граница Косихинского и Первомайского районов. Водители не смогут выехать на трассу в среду с 20:40 до 22:30 по местному времени.

В четверг с 21:30 до 23:50 остановят движение по Чуйскому тракту, от границы Первомайского и Косихинского районов до села Косиха.

Автолюбителям рекомендуют своевременно скорректировать график и маршрут движения.