Интерес барнаульцев к работе в других регионах снизился. К такому выводу пришли эксперты "Авито Работа". Они проанализировали мобильность жителей 23 городов России, искавших работу во II квартале 2019 года. Информацию аналитики сравнили с аналогичным периодом прошлого года.

Мобильность городов

В апреле-июне 22,8% барнаульцев, искавших работу, рассматривали переезд. Год назад их было 23,2%. В рейтинге городов с самыми мобильными соискателями лидирует, как ни странно, Москва: 34,2% готовы откликнуться на предложение работодателя и покинуть мегаполис. На втором месте – Омск, уехать из которого согласны 33,9% кандидатов, на третьем — Екатеринбург 29,6%. Барнаул занял 18 позицию в рейтинге: горожане пока нерешительны в вопросах переезда.

В тройку самых немобильных городов входят Ульяновск: лишь 20,6% соискателей рассматривают варианты со сменой места жительства, в Нижнем Новгороде их 20%, а в Воронеже — 17,1%.

Мобильность профессий

В Барнауле самая мобильная профессией, по данным "Авито", — "строитель": переехать в другой регион готовы 30,9% кандидатов. В сфере перевозок 27,7% соискателей могут уехать в другой город, в сельском хозяйстве — 27,6%, в автомобильном бизнесе — 26%, а продажах — 19,3%.

В масштабах всей страны возможность переезда рассматривают 39,8% специалистов в сфере строительства, 30,8% — в автомобильном бизнесе, 30,5% — производстве и сельском хозяйстве, 28,7% — в перевозках, 23% — в сфере продаж.

Интересно, что барнаульцы оказались самыми скромными среди жителей других регионов: от работодателя в другом населенном пункте они ждут зарплату в среднем в 28 тысяч рублей в месяц. Это минимальный показатель в сравнении с другими городами в рейтинге. А вот жители Барнаула, которые ищут работу в родном городе, оценивают свой труд в 22 100 рублей в месяц.