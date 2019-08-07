На этой неделе в краевой столице впервые проведут экскурсию "Старый базар. Начало Барнаула", сообщает мэрия.

"История города тесно связана со Старым базаром, – объясняют свой выбор организаторы. – Именно на этом месте 300 лет назад начальником барнаульского завода был издан указ об отведении места для торговли".

Желающим углубиться в историю столицы Алтайского края расскажут о том, как развивался Старый базар и какую роль в этом играли купцы Сухов и Лалетин, а также о поездке Федора Достоевского в Барнаул и о других исторических событиях.

Сбор группы намечен на 11:00 на улице Мало-Тобольской (барнаульский Арбат), рядом со статуей медведя. Организаторы рекомендуют предварительно записаться по телефону 8(3852) 633-575.

Более подробную информацию об экскурсиях, которые проводят в исторической части Барнаула, можно узнать на сайте мэрии.