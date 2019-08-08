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Барнаульца записали в "экстремисты" за видео семилетней давности

, ИА "Амител"
Горожанин утверждает, что к нему позвонили из полиции за видеозапись семилетней давности
Олег Григорьев / Фото: twitter.com/GrigorievOleg

Олег Григорьев / Фото: twitter.com/GrigorievOleg

Житель Барнаула Олег Григорьев в Twitter рассказал о том, что ему позвонили из полиции и ФСБ из-за видеозаписи, сохраненной им в социальной сети "ВКонтакте" семь лет назад.

Речь идет о двухминутной видеозаписи, датируемой 19 ноября 2011 года, которая внесена в перечень экстремистских материалов. Она касается общественно-политической тематики. Ее заглавие выражает призыв припомнить жуликам и ворам некий манифест.

По словам Олега Григорьева, скоро уже будет суд. Он предполагает, что ему придется выплатить небольшой штраф.

"Жизнь в Барнауле это вам не шутки, Мотузная подтвердит", — написал горожанин.

Напомним, тема "экстремистских" дел за посты в интернете вызвала широкий общественный резонанс после многочисленных сообщений из регионов, где лишь с начала прошлого года заведены сотни уголовных дел по данному составу. Дело Марии Мотузной стало одним из самых известных.

20 сентября прошлого года ВС РФ на пленуме акцентировал внимание судов, что основанием привлечения к ответственности по ст. 282 должны служить данные о личности обвиняемого и "иные сведения, указывающие на общественную опасность деяния, мотив его совершения", а не только факт размещения спорного материала в сети.

Позднее президент России подписал закон, частично декриминализирующий статью об экстремизме. Закон предполагает, что следователям нельзя возбуждать уголовное дело в отношении людей, которые впервые преступили закон, при условии, что их деяние "не представляло серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства".

Сначала нарушителя будут привлекать к административной ответственности, а уголовное дело позволяется открывать лишь в случае рецидива.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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