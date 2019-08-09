Полиция ищет водителя, сбившего ребенка на пешеходном переходе в Барнауле

В Барнауле в четверг, 8 августа, около 18 часов на ул. А. Петрова, в районе дома № 176, произошел наезд на девятилетнего мальчика.

Автомобиль не установлен. Водитель покинул место происшествия.

"Разыскивается автомобиль иностранного производства, синего цвета", – сообщили в барнаульской Госавтоинспекции.

Граждан, располагающих какой-либо информацией по данному происшествию, просят сообщить по тел.: 393-605, 393-554 либо по тел. дежурной части: 391-090, 393-555, или 02.