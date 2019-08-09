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Полиция ищет водителя, сбившего ребенка на пешеходном переходе в Барнауле

, ИА "Амител"
Разыскивается иномарка синего цвета
В Барнауле произошел наезд на девятилетнего мальчика / Фото: shinan.ru

В Барнауле произошел наезд на девятилетнего мальчика / Фото: shinan.ru

В Барнауле в четверг, 8 августа, около 18 часов на ул. А. Петрова, в районе дома № 176, произошел наезд на девятилетнего мальчика. 

Автомобиль не установлен. Водитель покинул место происшествия.

"Разыскивается автомобиль иностранного производства, синего цвета", – сообщили в барнаульской Госавтоинспекции.

Граждан, располагающих какой-либо информацией по данному происшествию, просят сообщить по тел.: 393-605, 393-554 либо по тел. дежурной части: 391-090, 393-555, или 02.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

9.08.2019 11:33
гость

Водитель покинул место происшествия

Мог бы остановится и объяснить, что родители виноваты, не научили ребенка переходить дорогу. Почему испугался дать такое объяснение?

0  0
9.08.2019 11:37
Тата

Вчера в это время была в магазине, напротив пешеходного перехода через А. Петрова у дома #176. Стояла у окна, пережидала дождь. Никакого ДТП там не видела.

0  0
9.08.2019 11:55
- гость -

Водитель покинул место происшествия

Потому что сссссыкло.....

0  0
9.08.2019 11:56
- гость -


9.08.2019 11:33
гость
и ведь писать сюда эту чушь не поленился..
смотреть надо ЗА СОБОЙ и соблюдать предписанные СЕБЕ правила.
а то развелось у нас умников-за врачей,ментов,прокуроров все знают,за себя,своим поведением не следят

0  0
9.08.2019 11:56
месный

а чё мальчег савем афигел дорогу переходить когда возомнивший себя бареном едет?!
Он должен стоять боятся, и делать КУ с приседанием, а нито его собьют , а там как повезёт всё зависит от щедрости барина.

0  0
9.08.2019 12:23
Гость

Опять пешеход не пропустил короля дорог! То отсутсвие светофора виновато, то гололёд, то темнота, то шаманы..... А всего лишь навсего надо выучить водителям знаки, а смылся с места происшествия то что? ПДД поехал учить

0  0
9.08.2019 12:23
Митенька ржевский

Вчера вечером какие-то альтернативно одарённые сельские молодые люди устроили соревнования по стрит-рейсингу по кольцу Исакова-А.Петрова-Попова-Островского на машинах с прямотоками. Мусора, естественно, этого не знали.

0  0
9.08.2019 12:23
гость

9.08.2019 11:56
- гость -

и ведь писать сюда эту чушь не поленился..
смотреть надо ЗА СОБОЙ и соблюдать предписанные СЕБЕ правила.
а то развелось у нас умников-за врачей,ментов,прокуроров все знают,за себя,своим поведением не следят

0  0
9.08.2019 12:24
АБОРИГЕН

Традиционно обыватель не может преодолеть системы водитель-пешеход, замыкая вину либо на одном конце, либо на другом. Комментарии это отлично показывают.

0  0
9.08.2019 12:24
гость

9.08.2019 11:56
- гость -

О чем это бла-бла-бла. Какой то пук в эфир

0  0
9.08.2019 12:27
гость

Вина в системе водитель-пешеход устанавливается законодательством. В данном случае водитель нарушил законодательство, покинув место ДТП

0  0
9.08.2019 12:29
гость

соревнования по стрит-рейсингу по кольцу Исакова-А.Петрова-Попова-Островского

Искали своего мальчика

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9.08.2019 13:02
АБОРИГЕН

9.08.2019 12:27
гость
Законодательство это чушь. Формальный повод прикрыть задницу. Лагеря смерти, система ГУЛАг, расовая сегрегация, крепостничество всё это было в рамках законодательства, и что?

0  0
9.08.2019 13:09
- гость -

Полюцаи в Крым с кашолками отъехали, за наш счёт
Поэтому и просят население, ловить преступников самим

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9.08.2019 13:25
- гость -

Любой водитель является также и пешеходом, а вот у пожизненных пешеходов явно проблемы с пониманием. Да и ПДД им нафига читать? Баранов и козлов хватает с обеих сторон, пешеходам должны уступать на переходе, но это не значит, что надо не глядя шагать на дорогу. Кто бы детям ещё объяснял, что нельзя выбегать на проезжую часть? И кстати, не написали, что с мальчиком?

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9.08.2019 13:55
гость

9.08.2019 13:02
АБОРИГЕН

Лагеря смерти, система ГУЛАг, расовая сегрегация, крепостничество всё это было за рамками законодательства, если под законодательством понимать "ПРАВО", как корень слова "СПРАВЕДЛИВОСТЬ". Написанная на бумаге чушь, если она не в рамках "ПРАВА", не является законным правовым актом. Но ПДД не чушь, не так ли? Поэтому ПДД в правовых рамках. Поэтому водитель, который нарушил право, покинув место ДТП, не прав

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