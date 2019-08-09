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Стало известно, какая зарплата у российских космонавтов

, ИА "Амител"
Должностной оклад у них начинается с 60 тысяч рублей, но есть еще надбавки и премии
Фото: topoboi.com

Фото: topoboi.com

Без учета надбавок и премий кандидат в космонавты зарабатывает 60,9 тысячи рублей, космонавт – 63,5 тысячи рублей, а инструктор-космонавт – 88,45 тысячи рублей, сообщает газета "Известия".

При этом имеется множество различных надбавок за успешное исполнение обязанностей и "тринадцатая" зарплата.

Полет в космос дает космонавтам единовременную выплату (ее размер не разглашается) и может увеличить оклад. Так, за первый выход на орбиту Земли идет надбавка 25%, за второй – 75%, за третий – 120%.

Выслуга лет также вознаграждается. Стаж работы от 2 лет добавляет 10% к окладу, от 5 лет – 15%, от 10 лет – 20%, от 15 лет – 25%, от 20 лет – 30%, от 25 лет – 40%.

Поощряется и занятие научной деятельностью. Докторам наук добавляют 25% денежного обеспечения, кандидатам – 15%.

В "Роскосмосе" уточнили, что оплата труда российских космонавтов сопоставима с зарплатой астронавтов NASA.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

9.08.2019 10:06
- гость -

а почему другии зарплаты других специальностей не сопоставимы с зарплатами сотрудников работающих в сша например учителя,медработника,рабочего на заводе и тд.

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9.08.2019 10:13
Гость плоскоземелец

На дне бассейна ползать и норм зарабатывать, что нет то!))

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9.08.2019 10:17
- гость -

Вот только в наса , написано на их сайт, начальная зп 60тыс баксов в год или 5тыс в месяц, или 330тыс.р. Ну и где сопоставима? А у летающих 122тыс у год вообще.
За 1 тыс баксов в сша даже дворник не работает

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9.08.2019 10:19
- гость -

Плоскостопец, а чего же ты еще не в космонавтах? Или песня "Таких не берут в космонавты" про тебя?

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9.08.2019 10:53
- гость -

9.08.2019 10:17
- гость -
___
Почему-то ты адрес сайта насы знаешь, а пройти по ссылке, откуда амик скопипастил, да не полностью, не можешь. Амик, как обычно набрасывает на вентилятор.

"В апреле советник главы Центра подготовки космонавтов Сергей Залетин рассказал «Известиям», что средняя зарплата у космонавтов составляет 170 тыс. рублей. Космонавт, который только пришел в отряд, будет получать 110 тыс. рублей. А зарплата космонавта, который совершил два-три полета, составит 300 тыс. рублей, заключил Залетин."

И за тыщу долларов в пиндосии не работают(?), потому что расходы на человека в месяц выше тысячи долларов на самое минимальное проживание. Ваш кэп.

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