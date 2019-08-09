Без учета надбавок и премий кандидат в космонавты зарабатывает 60,9 тысячи рублей, космонавт – 63,5 тысячи рублей, а инструктор-космонавт – 88,45 тысячи рублей, сообщает газета "Известия".

При этом имеется множество различных надбавок за успешное исполнение обязанностей и "тринадцатая" зарплата.

Полет в космос дает космонавтам единовременную выплату (ее размер не разглашается) и может увеличить оклад. Так, за первый выход на орбиту Земли идет надбавка 25%, за второй – 75%, за третий – 120%.

Выслуга лет также вознаграждается. Стаж работы от 2 лет добавляет 10% к окладу, от 5 лет – 15%, от 10 лет – 20%, от 15 лет – 25%, от 20 лет – 30%, от 25 лет – 40%.

Поощряется и занятие научной деятельностью. Докторам наук добавляют 25% денежного обеспечения, кандидатам – 15%.

В "Роскосмосе" уточнили, что оплата труда российских космонавтов сопоставима с зарплатой астронавтов NASA.