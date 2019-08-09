После сообщений о ЧП на военном полигоне рядом с деревней Нёнокса в Архангельской области, где произошел взрыв при испытании жидкостной реактивной двигательной установки, жители Архангельска и Северодвинска активно стали скупать йод, сообщает местный портал 29.ru.

Фармацевты предполагают, что это может быть связано с тем, что горожане опасаются заражения территории радиацией, несмотря на заверения властей, что такой угрозы нет.

"Последние три часа ну очень много людей приходили за йодом, видимо, из-за новостей про радиацию под Северодвинском", — рассказали в одной из аптек.

Во многих торговых точках все имеющиеся в наличии пузырьки с раствором уже раскупили.

Напомним, в результате происшествия во время испытаний получили травмы различной степени тяжести шесть представителей Минобороны и предприятия-разработчика. Два специалиста от полученных ранений скончались.