Пятница, 9 Август, 11:18

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 65,13
€ 73,04
Обь
161см -5

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Лесные пожарыОтключения горячей водыУскоренное развитие Алтая
Новости

Архангельцы массово скупают йод после взрыва на полигоне

, ИА "Амител"
В аптеках Архангельска и Северодвинска наблюдается повышенный ажиотаж
Фото: tbn-tv.ru

Фото: tbn-tv.ru

После сообщений о ЧП на военном полигоне рядом с деревней Нёнокса в Архангельской области, где произошел взрыв при испытании жидкостной реактивной двигательной установки, жители Архангельска и Северодвинска активно стали скупать йод, сообщает местный портал 29.ru.

Фармацевты предполагают, что это может быть связано с тем, что горожане опасаются заражения территории радиацией, несмотря на заверения властей, что такой угрозы нет.

"Последние три часа ну очень много людей приходили за йодом, видимо, из-за новостей про радиацию под Северодвинском", — рассказали в одной из аптек.

Во многих торговых точках все имеющиеся в наличии пузырьки с раствором уже раскупили.

Напомним, в результате происшествия во время испытаний получили травмы различной степени тяжести шесть представителей Минобороны и предприятия-разработчика. Два специалиста от полученных ранений скончались.

Материалы по теме
Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< август 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31   
11:10
Архангельцы массово скупают йод после взрыва на полигоне 0
10:45
В АлтГТУ заполнены все бюджетные места по программам бакалавриата и специалитета 0
10:32
ООО "Энергия маркет" раскрывает информацию за июль 2019 года 0
10:17
Медведев хочет выделить 6 млрд рублей на тушение лесных пожаров 2
09:42
Подари сердцам жизнь: сколько денег собрано для Кости и как проходит реабилитация 0
09:32
Для цифровых карт Альфа-Банка стали доступны интернет-платежи 0
09:16
Стало известно, какая зарплата у российских космонавтов 5
09:01
Первый в школе: какая техника необходима ребенку для отличной учебы 1
08:58
Друг лидера "Ногу Свело" умер от укуса клеща в Новосибирске 2
08:30
"Здесь живет Бог": актер Никита Ефремов восхищен отдыхом на Алтае 5
07:54
Степной пожар остановили в 100 метрах от границы Алтайского края 0
07:16
Похолодание идет в Алтайский край с грозами, ливнями и градом 1
06:58
Власти Республики Алтай планируют ввести курортный сбор для туристов 1
06:48
Стоп-кадр. Августовская жара в Барнауле 0
06:32
Два озера, водопад и вертолетная площадка: под Барнаулом продают элитную усадьбу 12
06:01
"На каблуках уже в театр не ходят": Дугин объяснил, чем плитка лучше асфальта 36
23:59
Барнаульца записали в "экстремисты" за видео семилетней давности 7
22:47
Сибирский журналист назвал причину увольнения после критики властей за лесные пожары 7
22:20
Двое пострадали в перевернувшейся иномарке в Барнауле 5
21:34
Экономически невыгодно. Ведущий ВВС призвал не лечить больных ожирением 1
21:04
Участок Змеиногорского тракта в Барнауле хотят проектировать заново 9
20:32
Снова поплыли. Мощный град и ливень прошли в Барнауле 2
20:17
Московского блогера поразил характер жителей Алтайского края 2
19:49
Рекордную долю пенсионеров зафиксировали в России 2
19:11
Алибасов потребовал 100 млн рублей с "Ашана" и производителя "Крота" 10
18:49
Жителя Алтая хотят положить в психбольницу за убийство жены, ее брата и его друга 1
18:01
Виктор Томенко пообещал развивать дворовый спорт в Алтайском крае 0
17:39
Минобороны: взрыв на полигоне "Нёнокса" произошел при испытании реактивной установки 3
17:08
Пожар со взрывами произошел в воинской части, где расположен ракетный полигон ВМФ 3
16:43
Дачная амнистия на Алтае продлена, но не всем 0
15:59
Барнаул предпочитает кошек, а Новосибирск – один из последних "оплотов" собачников 7
15:35
"Тепло без порывов": переход Барнаула в ценовую зону теплоснабжения объяснили в СГК 6
15:05
Последствия фонтана из канализации, который бил прямо в дом, устраняют в Барнауле 6
14:52
Цены на хлеб растут в России тройными темпами, особенно на черный 11
14:28
Симпатичный с неоднозначным сочетанием: автоэксперт Михельсон о "Рено Аркана" 2019 2
14:19
Мэрия Барнаула вернет католической общине здание костела 14
14:07
"Сердечный привет от русского флота": житель Аляски нашел бутылку с посланием из СССР 0
13:41
Фура с сухим льдом развалилась прямо во время движения по трассе в Красноярском крае 6
13:34
Барнаульцы жалуются на затопленный нечистотами подвал многоэтажки 6
13:05
Тренер и капитан "АлтайБаскета" рассказал о планах на сезон 1
12:58
"Рискуют остаться без работы": управляющие компании задолжали БСК миллион рублей 0
12:53
Учителей перестанут заставлять "мешать и вредить образовательному процессу" в школах 2
12:37
Проект по обучению предпенсионеров "хромает", но задача решится в срок 14
12:20
Опубликована программа Дня физкультурника в Горно-Алтайске 0
12:02
Тур по ресторанам проведут в честь Дня города в Белокурихе 2
11:58
Медики выяснили, в каком возрасте рак чаще идет в атаку на организм человека 4
11:45
АлтГТУ приглашает алтайских школьников в профильные классы 1
11:30
Орешкин поддержал строительство новой трассы Алтай – Казахстан 4
11:01
Барнаульцев и гостей алтайской столицы приглашают посетить царство сыра 6
10:53
Сотрудников Центра медицины катастроф Алтая пристыдили за жалобы 23

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.