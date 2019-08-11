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Барнаульские полицейские раскрыли дерзкую кражу самоката у продуктового магазина

, ИА "Амител"
Мужчина приехал на самокате в продуктовый магазин и оставил свое средство передвижения у входа
Сотрудники полиции задержали похитителя самоката / Фото: novosti33.ru

Сотрудники полиции задержали похитителя самоката / Фото: novosti33.ru

Барнаульские полицейские задержали подозреваемого в краже самоката, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

"С заявлением в полицию обратился мужчина 1990 года рождения, который обнаружил пропажу самоката", – рассказали в ведомстве.

Мужчина приехал на самокате в продуктовый магазин и оставил его у входа. Купил продукты, вышел на крыльцо, а средства передвижения уже не было.

Причиненный ущерб составил 5000 рублей.

Сотрудники полиции задержали злоумышленника, им оказался житель Барнаула 1973 года рождения. Подозреваемый дал признательные показания, пояснил, что проходил мимо, увидел самокат и решил присвоить. Возбуждено уголовное дело.

В марте барнаульские полицейские выследили похитителя тележки из супермаркета.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

11.08.2019 11:42
- гость -

Героев им дать

0  1
11.08.2019 12:07
Ук

Ещё один дармоед в библиотеке))

0  0
11.08.2019 12:43
Filin

погоня, перестрелки, внедрение в подпольный бордель...Амик, когда вы начнете каждый отбитый чек в магазине в новости вставлять, каждый открученный болт на шиномонтажке? Полиция выполнила свою работу, может вы себя за каждую написанную статейку будете восхвалять?

0  0
11.08.2019 12:50
- гость -

стесняюсь спросить- когда у тебя, хромоногого, уведут самокат - ты похромаешь домой утирая слезы или вприпрыжку побежишь к героям данной статейки жаловаться?

0  0
11.08.2019 13:22
- гость -

Пусть пишут. Это криминал и интересно.

0  0
11.08.2019 13:35
- гость -

11.08.2019 12:50
- гость
Ты не здоров?Это их работа.Ты таксисту тоже со слезами благодарности спасибо говоришь?

0  0
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