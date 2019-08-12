Задолжавшую два миллиарда рублей дворника уволили с работы

Жительница подмосковного Воскресенска Светлана Бодрова, с которой пытаются взыскать долг в два миллиарда рублей, в интервью телеканалу "Москва 24" рассказала, что ее уволили с работы.

Судебные приставы взыскивают почти два млрд рублей с дворника предприятия ЖКХ в подмосковном Воскресенске. Она получает 15 тысяч рублей в месяц, половина этой суммы будет уходить на погашение долга. Таким образом, ей необходимо работать 22 тыс. лет, чтобы выплатить долг, о существовании которого она узнала три года назад.

"Пришло им письмо – они нашли причину и меня тут же уволили. С мужем не живу, я одна с ребенком. У меня проводили обыск. Я сижу на таблетках, нервный срыв", – рассказала Бодрова.

Ситуацию взяла на контроль уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова, сообщает РИА "Новости".

"Что касается истории дворника из Воскресенска – ей однозначно нужно помогать, сам себя человек в такой ситуации защитить не сможет. Мы готовы подключиться, дело я беру на личный контроль", – сказала Семенова.

Также она рассказала, что ситуация не является единичной. К примеру, сейчас пытаются обвинить в отмывании денег человека, на которого оформили компанию, причем фигурант уже полтора года доказывает, что ни разу даже не был в городе, в котором на него оформлена такая контора.

По мнению юристов, Бодрова может освободить себя от долга, но процесс будет очень сложный, не смотря на то, что видна очевидная уголовная схема.

Ранее сообщалось, что в 2016 году Дорогомиловский суд Москвы постановил взыскание задолженности с Бодровой. Теперь она обязана выплатить долг в 1,82 миллиарда рублей, а также 127,4 миллиона рублей исполнительного сбора. Деньги с нее пытается получить Агентство по страхованию вкладов.

История началась с того, что несколько лет назад Бодрова пыталась устроиться на работу курьером. После собеседования от нее потребовали документы и подписи на бумагах: женщину оформили на должность учредителя и директора компании, которая взяла в банке 32 млн долларов, а затем обанкротилась.

Как поясняет портал "Воскресенские деловые вести", за согласие оформиться директором и взять на фирму под личное поручительство кредит 32 млн долларов Бодровой заплатили две тысячи рублей.