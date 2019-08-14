Опубликовано видео ДТП с переворотом "Лексуса" на пешеходном переходе в Барнауле

Появилось видео с моментом ДТП в Барнауле, в результате которого автомобиль Lexus после столкновения с маршрутным автобусом перевернулся на бок, сообщается в паблике "Инцидент Барнаул".

Судя по видео, водитель "Лексуса" решил с левого ряда повернуть прямо перед едущей "Газелью". В итоге маршрутка въехала в зад дорогой иномарке, ускорив желание водителя побыстрее повернуть.

ДТП произошло на улице Балтийской. На кадрах маршрутка полупустая – внутри сидят несколько пассажиров. О пострадавших не сообщалось.