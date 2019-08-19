В крупную автомобильную компанию требуется специалист по установке и тонировке автомобильных стекол. Заработная плата – до 40 000 рублей в месяц.
Более подробная информация: г. Барнаул, 3-й Балтийский проезд, д. 8, тел.: 8-913-001-83-84
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В крупную автомобильную компанию требуется специалист по установке и тонировке автомобильных стекол. Заработная плата – до 40 000 рублей в месяц.
Более подробная информация: г. Барнаул, 3-й Балтийский проезд, д. 8, тел.: 8-913-001-83-84
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Комментарии
мне вот эти вот ДО всегда веселят, 10000 полуить наруки эт тож ДО 40000 будет.
Замануха короче. Нет чтобы указывать ОТ
Судя по заработку, им не нужен специалист.
19.08.2019 12:30
АБОРИГЕН
Для нашего края это хорошая зп. Инженер 30-35 получает, и ответственности по горло.
в Сбербанке меньше получают ))
федеральная сеть... крупная компания... ДО 40тыс... смяшно.