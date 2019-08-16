"Асфальт весь смыло". Сели сошли на Чуйский тракт на Алтае

Читатель Amic.ru прислал видео, на котором зафиксировал последствия сели в Республике Алтай в районе села Белый Бом (762-й км Чуйского тракта, между селами Чибит и Иня).

В ролике видно, что сошедшей массой грязи и камней настолько серьезно повредило проезжую часть, что водители не рискнули проезжать по ней.

"С трех утра стоим, – пожаловался мужчина. – Асфальт весь смыло, отбойник на весу аж висит".

Пресс-секретарь Упрдор "Алтай" Марина Яскова подтвердила корреспонденту ИА "Амител" , что движение по Чуйскому тракту в границах Онгудайского и Кош-Агачского районов действительно осложнено сошедшими селями рядом с селом Иня, однако о перекрытии дороги речи не идет.

Расчисткой участков от камней и грязи занимаются федеральные дорожники с привлечением восьми единиц техники: четырех самосвалов, двух экскаваторов и двух погрузчиков. Работы планируется завершить до конца светового дня, проинформировала Яскова.

Еще две бригады работают в зоне подтопления, первоочередная задача – предотвратить разрушение дороги. Наиболее сложная обстановка зафиксирована на участке от Чике-Тамана до Чаган-Узуна. Ведомство уточняет, что получить актуальные данные о состоянии проезда можно по телефону диспетчерской службы: 8-3852-63-14-59.