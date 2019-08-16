Имя ему – солдат. В Налобихе обновили памятный знак Алексею Скурлатову

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Мужественный, доблестный, храбрый – таким родные, друзья, ученики запомнили ветерана Великой Отечественной войны Алексея Скурлатова. Он же – прообраз памятника "Алеша" в Болгарии. 15 августа 2019 года на доме, где жил фронтовик, обновили памятный знак. Мероприятие прошло скромно, тихо, по-семейному. Родные вспоминают: так и жил Алексей Иванович.

Он – легенда

Инициатором акции стала Нелли Маркова, общественный деятель, руководитель военно-патриотического клуба "Русские витязи". Мероприятие прошло в рамках всероссийской акции "Имя его – солдат" в честь 75-летия Великой Победы. Выпускники клуба: Максим Каретин – студент института береговой охраны ФСБ России в Анапе и Александр Сазонов – сотрудник Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю установили на доме Скурлатова новый памятный знак. Кстати, шефство над фронтовиком "Русские витязи" взяли в 2000-х годах. Помогали по дому, хозяйству, даже построили баню.

"Нам выпала большая честь знать его живым, общаться. Он делился своими знаниями, добротой. Человек необычайно скромный, никогда не кичился своими подвигами, никто о нем долго не знал. Он – воплощение мужества, доблести, храбрости, самых лучших человеческих качеств. Таких людей не так много. Важно, что их помнят не только в России", – отмечает Нелли Маркова.

По ее словам, впервые памятной звездой "наградили" еще старый дом Алексея Скурлатова в 2007 году. В 2010 семья переехала в другой дом, на котором чуть позже появилась и памятная вывеска. В 2013 году пришлось установить новую, где, к сожалению, слово "живет" заменили на "жил".

"Алексей Иванович – легенда, гордость не только Алтайского края, но и всей России. Когда в Пловдиве, где и установлен памятник "Алеша", начались гулянья по поводу победы, Алексей Иванович удивил всех, – вспоминает Маркова. – Он помог болгарским связистам наладить связь, протянуть ее до Софии. А когда начались танцы, он стал плясать вприсядку, посадив на одно плечо одного болгарина, на второе – другого. Рядом был скульптор, который хотел создать памятник советскому воину-освободителю и воплотить в нем мужество, силу, дух воинов. Так Алексей Скурлатов стал прототипом памятника".

#волонтерыпобеды

Помощь в организации и проведении мероприятия оказали волонтеры проекта "Победа в каждом из нас". Его координаторы – супруги Максим и Екатерина Банных. Екатерина – двоюродная правнучка Алексея Скурлатова.

"Я думаю, что это событие значимо не только для села, района и края, – отмечает Екатерина Банных. – Наша задача – передавать память из поколения в поколение в каждой семье. Так сохраняется память общая, наше отношение к победе, уважение к отцам, дедам, прадедам. У нас с мужем растет сын, и наша задача – передать эту память ему. У супруга в семье были свои герои-победители, в моей – Алексей Иванович. Мы просто обязаны их помнить и рассказывать о них, ведь младшее поколение уже не увидит ветеранов. Молодежь узнает все из книг, интернета и наших рассказов. Это очень важно".

Кстати, в Барнауле уже к 9 мая 2020 года может появиться улица имени Алексея Скурлатова: предварительная договоренность об этом между клубом "Русские витязи" и властями региона уже достигнута.

Справка

Алексей Иванович Скурлатов (30 марта 1922 – 3 ноября 2013) – участник Великой Отечественной войны, разведчик и связист, кавалер двух орденов Красной Звезды и многих других наград.

Памятник русскому солдату-освободителю, прототипом которого стал Алексей Скурлатов, виден практически из любой точки Пловдива. Монумент открыли в 1957 году, но его прототип нашелся только 23 года спустя. В 1982 году Алексей Иванович впервые приехал в Болгарию после военных лет и увидел памятник, о котором и была сложена песня "Алеша". С тех пор болгарская сторона постоянно поддерживала отношения с ветераном и его родными.