Фермеры Алтая смогут проверить свою продукцию в мобильных лабораториях Роскачества

Мобильные лаборатории разместит Роскачество на масштабном фестивале фермерской еды — "СВОЁ", который пройдет в Барнауле 17-18 августа на площади Сахарова, сообщили в организации.

"Фермеры смогут проверить качество своей продукции. Успешно прошедшие испытания получат отметку "Проверено Роскачеством", — рассказали в организации.

С 10 до 20 часов фермеры, участвующие в фестивале, смогут проверить свой товар на соответствие существующим стандартам качества и безопасности, например, на наличие антибиотиков в составе, нитратов, пестицидов и не только. Посетили смогут купить уже проверенную продукцию, которая будет выделена на полках.

Стоит отметить, что Алтайский край станет первым пилотным регионом по проверке фермерских продуктов, претендующих на экологичность.

"Это шанс для средних и малых предпринимателей увеличить объемы продаж и заявить о себе широкой аудитории. А заявить о себе как о производителе продукции качественной или с повышенными качественными характеристиками можно еще эффективнее", — отметил замруководителя Роскачества Александр Беляев.

В рамках фестиваля эксперты организации также расскажут о рекомендациях по выбору товаров всей потребительской корзины и правилам хранения продуктов.

Фестиваль фермерской еды проводится в России третий год подряд. За два года его посетили в общей сложности 250 тысяч человек. В Барнауле он пройдет впервые.