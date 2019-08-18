Ученые подсчитали численность львов в Африке и пришли к неутешительному выводу

Численность живущих в Африке львов сократилась до 22 509 особей, передает ТАСС со ссылкой на йоханнесбургскую радиостанцию 702 Talk Radio.

"В Африке дикие львы исчезли с 95% своего исторического ареала обитания", — говорится в докладе ученых из Оксфордского университета.

Эксперты пришли к неутешительному выводу: сохранить львов в Африке в их естественной среде обитания можно лишь при наличии специальных и охраняемых зон, но для этого требуются более значительные финансовые средства.

Сейчас до 40% территорий, на которых живут львы, входят в охраняемые различными государствами Африки районы, и лишь 14% особей проживает там, где нет никаких правил по их защите.

Наибольшая численность живущих в естественных условиях львов сохраняется в Танзании — 8 176 особей, в ЮАР — 2 070 и Кении — 1 825.

Меньше всего в Малави — пять львов, в Анголе — 25 особей, в Руанде — 22 и Нигерии — 30.

Прошлым летом львы в заповеднике Sibuya неподалеку от города Кентон-он-Си на юге ЮАР растерзали браконьеров, охотившихся за рогами носорога.