Прогноз курса доллара к рублю дали аналитики Сбербанка

На фоне резкого падения рубля по отношению к доллару аналитики Сбербанка дали прогноз дальнейших колебаний валюты, сообщает издание о финансах profinance.ru.

Так, руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью Sberbank Asset Management Ренат Малин считает, что падение до 67 рублей за доллар избыточно, и вскоре рубль немного укрепится.

"По нашим оценкам, в краткосрочной перспективе торги российской валютой могут сместиться в диапазон 65,5-66,5 рубля за доллар", – утверждает Малин.

Напомним, 19 августа курс доллара впервые с февраля 2019 года превысил 67 рублей. Это связывают с нестабильной ситуацией в Евросоюзе, с которым у России устойчивые торговые связи.