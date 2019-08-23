Суд обязал власти Рубцовска заново построить снесенный после взрыва дом

Рубцовский городской суд по иску местного жителя Павла Малюкова обязал мэрию полностью восстановить дом, снесенный после взрыва бытового газа, сообщает портал "вРубцовске.ру".

Судья подтвердил правомерность доводов истца о том, что здание признали аварийным с нарушениями установленных норм и как следствие – не имели права его демонтировать.

В связи с тем, что это случилось по вине администрации Рубцовска, суд возложил на нее обязанность восстановить ущемленные жилищные права истца, отстроив заново снесенное здание.

Напомним, взрыв бытового газа произошел в доме по улице Гвардейской 28 октября. В здании располагалось четыре квартиры. Официально по данному адресу зарегистрированы 11 человек, из них четверо детей. На момент взрыва в доме проживали девять человек.

Квартира, в которой произошел взрыв, и смежная с ней для проживания оказались непригодны. Остальные квартиры пострадали меньше.

Дом снесли, не предоставив жильцам альтернативных квартир. В результате семья Малюкова из четырех человек, включая двоих детей, жила в бане, пока местное отделение "Единой России" не оплатило аренду жилплощади на год. Срок оплаченного съема квартиры истекает через месяц.