Брянский полицейский избил подростка до комы. СК возбудил дело

В отношении временно исполняющего обязанности начальника районного отдела полиции в Брянской области возбудили уголовное дело, после того как он нанес тяжкие травмы подростку, сообщает РИА Новости.

Конфликт случился 13 августа в кафе поселка Локоть, где 36-летний полицейский предложил молодому человеку с соседнего столика выйти и поговорить.

Разговор, видимо, не удовлетворил правоохранителя. Как рассказывают очевидцы, майор сильно ударил по затылку парня, который после рукопожатия развернулся, чтобы уйти. Тот упал, и ударился затылком.

С места инцидента участников конфликта увозили на разных машинах: 17-летнего подростка на медицинской, а его обидчика – на полицейской.

Во время транспортировки в больницу учащийся местного техникума впал в кому. У него диагностирована серьезная черепно-мозговая травма. В Брянске сделали сложную четырехчасовую операцию.

Не дожидаясь результатов расследования полицейского уволили со службы. По ходатайству следствия его заключили под стражу на два месяца.