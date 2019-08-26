Жесткое ДТП в Алтайском крае: от удара у "Газели" отлетел двигатель

Кабина автомобиля ГАЗ превратилась в груду металлолома после столкновения с легковушкой и фурой в Заринском районе, сообщили Amic.ru в пресс-службе Госавтоинспекции.

ДТП случилось в 8:20 на 9-м км трассы Мартыново – Тогул – Залесово. По предварительной информации правоохранителей, виновником стал водитель Renault Logan, который не выдержал безопасную дистанцию при обгоне. От удара грузовик отбросило на фуру DAF.

Водитель "Газели" остался жив. Ему оказана медицинская помощь. Другие участники столкновения не пострадали.

На фотографиях с места аварии, опубликованных в паблике Barnaul22, видно: удар был настолько сильный, что у ГАЗа вылетел двигатель.

По факту аварии полицейские проводят проверку. Они выясняют все обстоятельства случившегося.